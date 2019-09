Fonte : quattroruote

(Di giovedì 26 settembre 2019) Il rallentamento dei mercati automobilistici continua a produrre pesanti effetti sullintera filiera dell'auto. La, il quarto maggior operatore del settore della componentistica ha varato un piano della durata di dieci anni pur di rimettere a posto i conti e affrontare le trasformazioni atto nel comparto. Gli effetti si faranno sentire per lo più in Germania, da tempo alle prese con le conseguenze di una crisi di settore che sta portando adel personale e producendo effetti sull'intera economia, come dimostrato dal calo del prodotto interno lordo nel secondo trimestre. Il piano, però, avrà ripercussioni anche in altri Paesi europei, a partire dall'Italia, nonché negli Stati Uniti.Ial personale in. La, infatti, interesserà fino al 2029 7.000 dei 62.000 dipendenti dellain Germania e diversi siti produttivi. Oltre 2.200 ...

dinoadduci : Continental - Ristrutturazione in vista: tagli in Europa e Usa - quattroruote : #Continental, previsti tagli in Europa e Usa. La ristrutturazione durerà 10 anni -