Concorso straordinario secondaria | aggiunta preselettiva ed esame finale anno di prova

Concorso straordinario e PAS scuola : 55mila posti - quando esce il bando? : Concorso straordinario e PAS scuola: 55mila posti, quando esce il bando? Emergono importanti novità a proposito di Pas (Percorsi abilitanti speciali) e prossimi concorsi per docenti dagli ultimi interventi del neoministro dell’istruzione Fioramonti. Le ultime parole di Fioramonti Durante una recente puntata della trasmissione Porta a Porta, il titolare del Miur Fioramonti ha parlato dei Pas e del prossimo Concorso straordinario per le ...

Pas e Concorso straordinario - incontro Fioramonti-sindacati : cosa è emerso : Il 17 Settembre, pochi giorni dopo l’inizio dell’anno scolastico nelle Regioni italiane, il Miur ha convocato le organizzazioni sindacali per un primo incontro con il neo Ministro Fioramonti, al fine di definire le procedure dei Pas e Concorso Straordinario. La discussione si è concentrata su: avvio dell’anno scolastico; misure di contrasto al precariato. Vediamo assieme ciò che è emerso dall’incontro. cosa contiene il ...

Salvaprecari - il 17 settembre incontro Miur-sindacati per Pas e Concorso straordinario : Un comunicato stampa della FLC CGIL rende noto che il Miur ha convocato i principali sindacati del comparto scuola per discutere delle procedure di avvio dell’anno scolastico e per riprendere il cammino del decreto Salvaprecari. L’incontro, a quanto pare, è stato fermamente voluto dal neo ministro Lorenzo Fioramonti, in vista delle palesi criticità più volte annunciate dalle stesse sigle sindacali circa la carenza abnorme di personale scolastico ...

Pas e Concorso straordinario - Gazzetta 28 Agosto : non c’è il decreto : Lo scorso 6 Agosto al Consiglio dei Ministri era stata annunciata la pubblicazione del decreto Scuola per Pas e Concorso straordinario, approvato “salvo intese”, ma nella Gazzetta Ufficiale del 28 Agosto nessuna novità. Movimento 5 Stelle e Lega non hanno trovato una visione comune sul futuro dei precari e, complice la crisi di Governo, la pubblicazione non è avvenuta. Vediamo assieme tutte le informazioni in merito. Concorsi Scuola ...

Pas e Concorso straordinario : ok al decreto ma richiesta selezione più rigida dei docenti : Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al decreto contenente le misure sui nuovi concorsi scuola per i precari storici del mondo della scuola. Si sta parlando di quei docenti che non sono ancora riusciti ad immettersi in ruolo, ma che hanno almeno tre anni di servizio, svolti negli ultimi otto. Il Ministro Bussetti si è dichiarato soddisfatto, sui social network, per l'ok al decreto in quanto rappresenta un passo in avanti verso il ...

PAS e Concorso straordinario docenti - bando il 28 Agosto in Gazzetta. Chi partecipa : Lo scorso 11 giugno il Miur e le organizzazioni sindacali FlcCgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda hanno trovato l’accordo PAS e Concorso Straordinario docenti sul reclutamento dei precari con l’istituzione di: un percorso abilitante speciale senza selezione all’ingresso; una procedura concorsuale straordinaria riservata per la stabilizzazione dei precari con esperienza e accesso al 50% dei posti disponibili per i Concorsi. In ...

Scuola - PAS e Concorso straordinario ultime notizie : cresce pericolosamente il pessimismo : Nei giorni scorsi, abbiamo riportato le dichiarazioni rilasciate dai principali esponenti sindacali in merito al preoccupante ritardo nella pubblicazione del decreto legge riguardante i PAS (Percorsi Abilitanti Speciali) e il concorso straordinario riservato ai docenti con più di 36 mesi di servizio. Le ultime notizie, a questo riguardo, non inducono all’ottimismo. pessimismo sul DL PAS e concorso straordinario docenti con più di 36 mesi ...

Concorso straordinario bis inserito nel decreto legge salvaprecari : Il decreto legge per approvare la fase transitoria e i pas è entrato nel rettilineo finale. La discussione politica si è fatta più accesa dopo il botta e risposta tra il ministro Bussetti e alcuni parlamentari 5 stelle. Non c’è accordo sulla mancata selettività dei percorsi abilitanti. Al comunicato stampa di parte dei membri della VII commissione fanno da contraltare la replica del senatore Pittoni lo sfilarsi da una nota stampa non ...

No all’estensione ai laureati SFP del Concorso straordinario bis : lettera : Inviata da Karin Fanutti Buongiorno a tutti, soprattutto ai personaggi politici implicati (vedi M.Pittoni, vedi Ministro Conte, Ministro Salvini ecc.ecc….), per non parlare dei vari sindacati…. Ebbene, verrò al dunque come diretta interessata, visto che da 15 anni entro nelle scuole pubbliche per supplenze brevi e come esperta esterna (sono anche Psicomotricista Socio Educativa e sono stata reclutata con regolari bandi ed attestati ...

Scuola - decreto legge PAS e Concorso straordinario ultime notizie : ecco le obiezioni del M5S al ministro Bussetti : Il decreto legge per il PAS e il concorso straordinario riservato ai docenti con più di 36 mesi al centro del dibattito politico: da una parte i sindacati esprimono la loro preoccupazione per il ritardo dell’ufficializzazione del provvedimento legislativo, dall’altra il ministro Bussetti rassicura i docenti, parlando di tempi brevi. In effetti, i deputati e senatori del Movimento 5 Stelle hanno espresso più di una perplessità sul ...

Scuola - PAS e Concorso straordinario ultime notizie : Bussetti ‘Insegnanti - state tranquilli’ : Nelle ultime ore, vi abbiamo riportato la preoccupazione dei sindacati in merito al preoccupante ritardo del decreto legge relativo al PAS e al concorso straordinario riservato ai docenti con più di 36 mesi di servizio. Si è parlato, soprattutto, di un presunto ostracismo evidenziato dal Movimento 5 Stelle. A questo proposito, il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, è intervenuto per buttare acqua sul fuoco delle polemiche: in un post ...

Concorso straordinario primaria - Pittoni : “Accesso ridotto ad un’annualità” : L’onorevole Mario Pittoni riporta nuovi aggiornamenti sul Concorso straordinario primaria. Il politico fa sapere come l’accesso sarà ridotto ad una sola annualità per gli aspiranti che siano in possesso di una laurea in Scienze della formazione o di analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente. Qui di seguito troverete tutte le precisazioni sulla situazione. Concorso ...

Scuola - Concorso straordinario e PAS ultime notizie : non piace al M5S? ‘Vogliamo vederci chiaro’ : Inizia ad emergere la preoccupazione in merito al decreto legge che dovrebbe sancire l’avvio per il PAS (Percorso Abilitante Speciale) e per il concorso straordinario riservato ai docenti con 36 mesi di servizio. Ieri vi abbiamo riportato le parole della segretaria nazionale della Cisl Scuola, Maddalena Gissi, con l’appello al Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, affinché vengano rispettati i termini dell’intesa ...