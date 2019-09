Concorso in arrivo per 50mila precari della scuola | test di ingresso ed esame dopo il

Concorso Marina Militare : 2.200 posti liberi in arrivo per ferma di un anno : Il Ministero della Difesa ha proclamato un nuovo bando di Concorso per coloro che sognano di entrare nelle Forze Armate. In particolare è stato bandito un Concorso pubblico nella Marina Militare per 2.200 assunzioni di volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1). Per poter presentare domanda sono indispensabili una serie di requisiti e bisogna rispettare alcune scadenze. I posti disponibili A seguito del suddetto Concorso saranno reclutati ...

In arrivo 1514 assunzioni per INAIL - Ministero del Lavoro e INL : tutti i dettagli sul Concorso : La Commissione per la Riqualificazione della Pubblica Amministrazione (RIPAM) ha indetto un concorso pubblico volto all'assunzione di 1514 risorse che saranno ripartite tra Ministero del Lavoro, INAIL e INL. Tra i requisiti indispensabili per partecipare alle selezioni c'è quello di essere laureati.Continua a leggere

Concorso ministero dell'ambiente : in arrivo 251 assunzioni a tempo indeterminato : Lo scorso 9 agosto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale un nuovo bando nella serie speciale per assumere 251 unità di personale presso il ministero dell'ambiente. Gli assunti avranno un contratto a tempo indeterminato e saranno inquadrabili nell'area III con posizione economica F1, presso la sede del Mattm di Roma. La selezione è gestita dalla commissione Ripam....Continua a leggere

Concorso Mibac : in arrivo il 9 agosto il nuovo bando per 1052 vigilanti : Il ministero dei beni culturali presieduto da Alberto Bonisoli cerca personale: più precisamente, i posti disponibili per il Concorso che verrà inserito in gazzetta ufficiale entro il 9 agosto 2019, sono 1052. La mansione sarà quella di custodire e vigilare sulle opere d'arte del nostro paese, quindi musei, parchi e monumenti di cui è ricca l'Italia. Secondo gli ultimi rumors in merito a questo nuovo ''Concorsone'', nei requisiti non dovrebbe ...

Scuola - via libera al salva-precari : Concorso in arrivo : La Scuola diventa terreno di scontro in Consiglio dei ministri: la Lega sostiene i concorsi straordinari, il M5S dice no alle «sanatorie». Il decreto che, nell?intenzione del...

