Concorsi istruttore amministrativo e agente polizia municipale | domande entro ottobre

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 27 settembre 2019) NuoviPubblici pered agenti dilocale sono stati pubblicati nell'ultima Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale -ed Esami (n. 76 del 24 settembre 2019). Sono due iin Emilia-Romagna, indetti dalla Provincia di Ravenna per amministrativi e dal Comune di Modena per la. Nello stesso settore, si evidenzia un bando del Comune di Crotone. Di seguito i requisiti per partecipare e le relative scadenze. Provincia di Ravenna: 10 posti per laureati La Provincia di Ravenna seleziona 10 laureati per coprire le seguenti posizioni con categoria D, a tempo pieno e indeterminato: 3 posti perdirettivo area amministrativa economico contabile e gestionale, con funzioni contabili, da impiegare presso il Settore risorse finanziarie, umane e reti; 7 posti perdirettivo area amministrativa economico contabile ...

DiBelluno : Due concorsi pubblici per i due Consigli di Bacino Bellunesi Il Consiglio di Bacino 'Dolomiti Bellunesi' e il Cons… - MarcoSisca : COMUNE DI TORINO CONCORSO RELATIVO A 100 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (CAT.C1) - CittadinidiTwtt : RT @twitorino: Comune di #Torino - #concorsi assunzione personale per: - 100 posti Istruttore Amministrativo, - 12 posti Dirigente - 35 pos… -