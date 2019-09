Con un voto estemporaneo l' Europarlamento ha riscritto la storia

Brexit - riapre la Camera dei Comuni. Ministro Cox sfida le opposizioni : “Questo Parlamento è morto - Consentite al Paese di andare al voto” : Sono ripresi salutati da un’ovazione dei member of parliament i lavori a Westminster. Nel pomeriggio Boris Johnson parlerà alla Camera dei Comuni, ma intanto è iniziato il redde rationem conseguente alla bocciatura da parte della Suprema Corte della decisione del governo Tory di sospendere i lavori del Parlamento fino al 14 ottobre, due settimane prima della data di uscita del Regno Unito dall’Ue prevista per il 31 ...

Umbria : alle europee BianConi votò candidata Fi - 'è un esempio' : Roma, 23 set. (AdnKronos) - alle comunali votò un civico di centrodestra, come racconta oggi in un'intervista sulle pagine di Repubblica, ma anche alle europee Vincenzo Bianconi, il candidato governatore civico messo in campo da M5S e Pd, votò per la stessa area politica, scegliendo Arianna Verucci,

"Da Roma a Trieste e giù fino a Lecce". Salvini lancia la Piazza Continua di chi chiede il rispetto del voto : “Tutta Italia si sta mobilitando contro questo governo che non ha nessuna presa sul consenso popolare. Domenica scorsa abbiamo fatto straripare di gente il prato di Pontida, il 19 ottobre confidiamo di essere ancora di più a Roma, mentre non si contano le singole iniziative di Piazza: ad Aosta, Trieste, Bergamo, Parma, Napoli, Lecce”. Così il segretario leghista Matteo Salvini descrive il suo progetto di opposizione, ...

Regionali - svelato il voto su Rousseau : anche gli iscritti Cinque Stelle diCono sì al Patto Civico in Umbria : "Come sempre nel Movimento vince la democrazia". Così il Blog delle Stelle saluta il fatto che "oggi migliaia di cittadini hanno scelto, attraverso la partecipazione su Rousseau, di dare vita a un Patto Civico per l'Umbria". "Questa è la strada che abbiamo proposto e che i cittadini hanno confermato

Sì della base M5s al patto civico Con il Pd in Umbria : i risultati del voto su Rousseau : Gli iscritti del Movimento 5 stelle in Umbria hanno detto sì al patto civico per tra Pd e M5s per le regionali. Sulla piattaforma Rousseau hanno votato 35.036iscritti. Questi i risultati delle votazioni: 21.320 sì, il 60,9%; 13.716 no, il 39,1%.La votazione online è stata chiusa alle 19 sulla piattaforma Rousseau. Poco prima della conclusione Di Maio, da Assisi, aveva detto: “In questo momento ci ...

BerlusConi : "Renzi mio figlio politico? Non avrà voto dei moderati" : Silvio Berlusconi non vuole sentir parlare di Matteo Renzi quale suo “erede” politico. In un’intervista rilasciata oggi al Corriere della Sera, il leader di Forza Italia parlando dell’ex premier e segretario del Partito Democratico sottolinea che "il suo percorso di vita è all'antitesi del mio". Dopo la caduta del governo gialloverde, inoltre, Renzi è ritenuto da Berlusconi "il principale artefice della nascita del governo più a sinistra ...

La Camera 'salva' Sozzani dall'arresto Con il voto segreto : franchi tiratori nella maggioranza : Diego Sozzani non andrà agli arresti domiciliari come avevano chiesto i magistrati milanesi. Il Deputato di Forza Italia è coinvolto in un'inchiesta condotta dalla Dda di Milano. Per l'ex Presidente della Provincia di Novara nonché ex consigliere regionale piemontese, il gip aveva disposto gli arresti domiciliari per un finanziamento illecito pari a 10mila euro che Sozzani avrebbe ricevuto dall'imprenditore Daniele D'Alfonso (oggi in carcere) ...

Camera - no dell’Aula Con voto segreto ai domiciliari per Sozzani (Fi) : L'Aula della Camera ha negato con 309 no contro 235 sì (un solo astenuto), l'autorizzazione all'applicazione degli arresti domiciliari nei confronti del deputato Diego Sozzani (Fi), indagato per finanziamento illecito

Osservatori Con telecamere e rischio ritardi - Israele al voto per la seConda volta in sei mesi : Quasi 6,5 milioni di elettori chiamati alle urne, ma si teme una bassa affluenza. Netanyahu: ha ragione Trump, sono elezioni incerte. Verso una Knesset bloccata

Col voto in Israele è a rischio il processo di pace. Serve il riConoscimento dello Stato di Palestina : Domani vota Israele. E sarà uno spartiacque. A confrontarsi sono due varianti della destra. Quella sovranista di Netanyahu, il mattatore della politica israeliana degli ultimi dieci anni, testa di ariete di un’insorgenza che ha come protagonisti Trump, Johnson, Bolsonaro e Salvini. Quella liberale di Ganz, che va a unirsi alla lunga sequenza di Generali che hanno condizionato la vita politica di quel Paese. In mezzo, una sinistra ...

"Conte come Badoglio nel 1943 Il governo non dura - presto al voto" : Francesco Storace, direttore di www.secoloditalia.it, ad Affaritaliani.it. Salvini è il leader del Centrodestra? "Il leader lo determinano i voti e lui ha i voti. Però la performance della Meloni è assolutamente interessante e sono convinto che tra qualche settimana i sondaggi daranno Fratelli d'Italia in doppia cifra..." Segui su affaritaliani.it

Sondaggi elettorali Demos : 54% preferiva voto al Conte bis : Sondaggi elettorali Demos: 54% preferiva voto al Conte bis Il Conte bis parte con un livello di fiducia più basso rispetto ai governi che lo hanno preceduto. A sostenerlo è un Sondaggio Demos per Repubblica del 14 settembre secondo cui il governo giallo rosso raccoglierebbe il 44% delle preferenze contro il 57% dell’esecutivo giallo verde quando iniziò la sua avventura. Sondaggi elettorali Demos: governo giallo rosso ...

Israele - il voto di martedì che l’America di Trump aspetta Con ansia : Il ritorno alle urne martedì vede Netanyahu in difficoltà. Casa Bianca più defilata. Il ruolo di Adelson, magnate dei casinò di Las Vegas, a sostegno del premier