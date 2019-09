Combattere i tumori prima che si manifestino | l’analisi del Dna è in grado di prevenire

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 26 settembre 2019)con la prevenzione: la lotta parte dall’analisi del Dna. Lo dimostra uno studio pubblicato su ‘Cell Death & Disease’ da un gruppo internazionale di esperti coordinato dai ricercatori di Bioscience Genomics, spin-off partecipato dall’Università degli Studi di Roma ‘Tor Vergata’ e da Bioscience Institute di San Marino. Il gruppo di ricercatori e clinici è costituito da scienziati dell’ospedale universitario di Basilea (Svizzera), Roma Tor Vergata e Trieste, degli ospedali di Cremona e del Memorial Sloan Kettering Cancer Centre di New York (Stati Uniti), insieme al gruppo di ricerca di Bioscience Genomics. La lotta al cancro può così iniziareche la malattia si presenti: l’analisi del Dna libero circolante (cell-free Dna, cfDna) risulta utile molto, anche in assenza di. Gli autori hanno dimostrato la ...

cerberoTO : RT @MedicalFactsIT: L’importanza della prevenzione per combattere i tumori @RobertoBurioni #medicalfacts #tumori #prevenzione - viciocort : RT @Nereide: @viciocort @Corriere Non bisogna, comunque, abbassare la guardia. Stile di vita, farmaci efficaci e prevenzione primaria sono… - joyfulmath3 : RT @Nereide: @viciocort @Corriere Non bisogna, comunque, abbassare la guardia. Stile di vita, farmaci efficaci e prevenzione primaria sono… -