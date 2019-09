Climathon | Fondazione Cariplo cerca idee per la mobilità sostenibile In palio 20 mila

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 26 settembre 2019) Il 25 ottobre, in contemporanea mondiale, si svolgerà ano la quinta edizione di, l’hackathon sul cambiamento climatico.connoe progetti che riducano le distanze tra il centro e le periferie, favoriscano l’incolumità di pedoni e ciclisti, contribuiscano migliorare la qualità dell’aria. Ilè solo una delle tante iniziative all’interno del progetto “F2C –per il Clima”, una iniziativa dell’Area Ambiente mirata a sensibilizzare sugli effetti del cambiamento climatico e contribuire ad attuare strategie di mitigazione e adattamento.no, 26 settembre 2019.e progetti per lano. Mentre migliaia di studenti italiani scenderanno in piazza venerdì prossimo per richiamare l’attenzione sulla crisi climatica,con il progetto ...

CorriereQ : Climathon: Fondazione Cariplo cerca idee per la mobilità sostenibile - VITAnonprofit : Climathon: @FondCariplo cerca idee per la #mobilità sostenibile - BeatrisMaz : RT @ferpress: #Climathon: #FondazioneCariplo cerca idee per la #mobilitàsostenibile, in palio 20 mila euro - Ferpress -