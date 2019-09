Clima | Libero durissimo su Greta Thunberg | “I suoi allarmi privi di fondamento | le sue

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 26 settembre 2019) Da quandoha pronunciato il suo discorso sulalle Nazioni Unite, le critiche intorno alla 16enne svedese diventata simbolo della lotta ai cambiamentitici sono aumentate. Per molti, il discorso in cui parlava di “estinzione di massa”, di “gente che soffre, gente che muore” e di “interi ecosistemi che stanno collassando” è stato iconico e di grande ispirazione. Per molti altri, invece, le sue parole sono ancora una volta cadute nell’smo, hanno assunto toni catastrofistici e hanno finito per alimentare quel senso di panico intorno alla questione. Un gruppo di 500 scienziati ha scritto una lettera all’ONU in cui riporta che “non c’è un’emergenzatica” e che “la scienzatica dovrebbe essere meno politicizzata, mentre le politichetiche dovrebbe essere più scientifiche”. AFP/LaPresse Dopo le dure parole di Vittorio Feltri (“La gente crede ...

PADANO_LIBERO : @matteosalvinimi Capitano sono dei komunisti Inutili komunisti. Vogliono mettere in ginocchio anche noi agricoltori… - igolmar : RT @Gianumberto: @VENTOdellEST_RM @simone_caporali @BattistaDotti @Libero_official Ho trovato alcuni nomi, sempre da un quotidiano schierat… - Gianumberto : @VENTOdellEST_RM @simone_caporali @BattistaDotti @Libero_official Ho trovato alcuni nomi, sempre da un quotidiano s… -