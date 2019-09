Clima | la verità sui danni previsti per i cambiamenti climatici e le soluzioni per

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 26 settembre 2019) Itici sono un dato di fatto, una certezza. E sebbene frenarli sia pressoché impossibile, limitarne inon solo è fattibile ma assolutamente necessario. E’ giusto dunque non creare allarmismi, non fasciarsi la testa prima di cadere e non speculare sulla paura e sulle insicurezze, ma è altrettanto giusto non infilare la testa sotto la sabbia negando l’evidenza. Proprio per questo è quanto mai necessario parlare, leggere, ascoltare e capire cosa siano questitici e cosa, concretamente, comporteranno per noi nel prossimo futuro. A spiegare quali sono iche ilte change sta già causando nel nostro Paese, e in particolare all’agricoltura, è Francesco Cufari, presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Cosenza, che parla ai microfoni di MeteoWeb: “Io non sono né negazionista né ...

GirolamoAtanasi : RT @Tempi_it: Studenti contro lo sciopero per il clima. «È la resa della scuola, la piazza non è il giusto metodo» - sciarrone66 : @ffranzaroli @tomasomontanari di fronte a migliaia di scienziati che studiano il clima e che ammettono che non esis… - minarompa : RT @Tempi_it: Studenti contro lo sciopero per il clima. «È la resa della scuola, la piazza non è il giusto metodo» -