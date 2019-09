Clima | il nuovo ambientalismo per me è come il pifferaio magico

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2019) Non venitemi a parlare dell’importanza dell’ecologia. Mio padre Giancarlo nel 1973 fondava – primo in Italia – l’Ine, Istituto nazionale di ecologia e ricordo perfettamente un nostro viaggio insieme all’Isola di Wight nel 1973 alla scoperta di una delle prime auto elettriche, la Enfield 8000, motore da 6 kw e velocità massima di 65 km orari. Ricordo l’esperienza veramente “elettrizzante” di salire su quella scatoletta gialla simile alle odierne Sharengo cinesi, ma in anticipo di 40 anni sul futuro. Quella prima macchinetta elettrica dal costo astronomico per l’epoca (costava quanto una 3mila di cilindrata),venni poi a sapere, era stata progettata e pagata grazie ai danari dei petrolieri! Le potenze finanziarie arabe stavano vivendo, insieme a tutto l’Occidente, la famosa crisi del greggio e stavano già pensando al piano B che avrebbe continuato a renderli padroni della ...

