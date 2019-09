Clima | Flormart | in Italia 6 mld di spese sanitarie in meno se si investe sul verde 2

Clima : Flormart - in Italia 6 mld di spese sanitarie in meno se si investe sul verde : Padova, 26 set. (AdnKronos) - "Aumentare le aree verdi? Non serve solo a salvare il pianeta, ma anche per preservare risorse pubbliche da reinvestire poi nel benessere dei cittadini. Più alberi ed aree green farebbero risparmiare allo Stato 6 miliardi di euro l’anno". A dirlo è Francesco Ferrini, do