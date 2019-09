Clima | Bjorn Lomborg | “Le soluzioni a prezzi accessibili sono meglio delle esagerazioni

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 26 settembre 2019) Dopo ilte Action Summit e il discorso di Greta Thunberg, l’alone di “esagerazione intorno al riscaldamento globale è più grande che mai”, ha scritto, direttore del Copenhagen Consensus Centre, su China Daily. “Mentre alcuni continuano erroneamente a insistere che il riscaldamento globale è una storia inventata, molti altri insistono, sempre erroneamente, che affrontiamo un’imminente crisitica. Per esempio, ci viene costantemente detto che i cambiamentiticiresponsabili dell’aumentocondizioni meteo estreme, come alluvioni, siccità e cicloni. Ma l’Intergovernmental Panel onte Change dell’ONU ha trovato le prove che non sostengono le affermazioni secondo cui alluvioni, siccità e cicloni stanno aumentando”, ha continuato. Gli scienziati hanno detto che “c’è scarsa fiducia in una tendenza osservata a scala globale” per la siccità, “una ...

