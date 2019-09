Cinema | per Terrence Malick set a Matera e Gravina | ' The last planet' si gira nel sud

Al ROMICS l’Orchestra Italiana del Cinema e la Banda musicale della Polizia di Stato insieme per un concerto ispirato ai supereroi (6 ottobre) : Roma – Arrivano al ROMICS, domenica 6 ottobre, 70 eccellenti professori d’orchestra per un concerto di indimenticabili colonne sonore ispirate ai supereroi e beniamini del grande schermo. Parte dei componenti dell’Orchestra Italiana del Cinema e della Banda musicale della Polizia di Stato si uniranno, alle ore 11,50 presso il PalaROMICS, negli spazi della Nuova Fiera di Roma, per dar vita ad un concerto dal titolo Il viaggio dell’Eroe che, ...

"Il traditore" ha già vinto 4 oscar. A Bellocchio ne basterebbe uno per incrementare il nostro sovranismo Cinematografico : Il traditore ha già vinto 4 oscar. Nel 1936. Un film dallo stesso titolo di quello di Bellocchio, designato dall’Anica a rappresentare l’Italia alle selezioni dell’Academy, diretto da John Ford, vinse in quell’anno la fatidica statuetta per il miglior attore (Victor McLaglen), la migliore regia, la migliore colonna sonora (Max Steiner), la migliore sceneggiatura non originale (Dudley Nichols). Al nostro, ...

Festa del Cinema 2019 - “Motherless Brooklyn – I segreti di una città” di Edward Norton film di apertura : Motherless Brooklyn, scritto, diretto e interpretato da Edward Norton, sara’ il film d’apertura della quattordicesima edizione della Festa del Cinema di Roma. Edward Norton sarà ospite della Festa il 18 ottobre, il giorno dopo l’apertura, per un Incontro Ravvicinato col pubblico. L’attore statunitense ha dichiarato: “Il Cinema italiano ha avuto un impatto enorme sui miei gusti e le mie aspirazioni da cineasta e ...

Antonio Monda in esclusiva : «Vi sorprenderò - sarà una Festa del Cinema che voi umani non avete mai visto. Docufilm in stile Ferragni? Perché no» : L?ultimo colpo grosso l?ha messo in atto annunciando che The Irishman, il film di Martin Scorsese sarà presentato il 21 ottobre alla quattordicesima Festa del Cinema di Roma. In...

Paolo Sorrentino : “Oggi la televisione sta sperimentando la libertà - ed proprio per questo che assomiglia di più al Cinema" : Di Gabriella Ferrero“Oggi la televisione sta sperimentando la libertà, ed proprio per questo che assomiglia di più al cinema. Finalmente c’è la possibilità di fare e di raccontare ciò che prima non era possibile”.Così Paolo Sorrentino si racconta al pubblico del nuovo “Festival Italiano della Tv a Los Angeles”: in una giornata ricca di stimolanti conversazioni, esclusive ...

Ragazza va al Cinema con gli amici per vedere un film ma viene proiettata la proposta di matrimonio del fidanzato : Una Ragazza è andata al cinema accompagnata dagli amici pensando di vedere un film per trascorrere un piacevole pomeriggio. Invece, ad essere proiettata sul grande schermo, è stata la richiesta della sua mano del fidanzato al padre e la proposta a lei. La Ragazza non sospettava minimamente una sorpresa del genere né quando è entrata nella sala si è accorta che tra i vari spettatori c’erano tantissimi suoi parenti e amici chiamati per ...

Casting per uno spettacolo di Vincenzo Salemme e per alcune produzioni Cinematografiche : Casting per la ricerca di attori per lo spettacolo teatrale di Vincenzo Salemme dal titolo '...E fuori nevica'. Sono poi in corso le selezioni, curate da Cineworld Roma, di figure varie per alcune nuove produzioni cinematografiche. Uno spettacolo teatrale Per la realizzazione di uno spettacolo teatrale di e con il noto attore e regista Vincenzo Salemme, sono in corso le selezioni per la ricerca di attori di età compresa tra 28 e 40 anni, ...

Buon compleanno Sophia : la programmazione di Sky Cinema per gli 85 anni della Loren : Da venerdì 20 a venerdì 27 settembre, una selezione di film che hanno segnato la carriera di una delle icone del Cinema mondiale.

C’Era Una Volta… A Hollywood - per Tarantino l’unica cosa che importa è il Cinema : C’è un momento apertamente teorico in C’Era Una Volta… A Hollywood. Si tratta della sequenza in cui Sharon Tate (Margot Robbie) va a vedere in sala un film in cui recita accanto a Dean Martin, The Wrecking Crew (in italiano gli appiopparono un titolo tremendo, Missione Compiuta Stop. Bacioni Matt Helm). Siamo nel 1969 a Los Angeles: la Tate, giovane attrice in ascesa e neomoglie del famoso regista Roman Polanski, vuole sondare le reazioni degli ...

Chiara Ferragni - boom al Cinema : mezzo milione di euro in 24 ore. Lei commossa : «Ecco i valori per cui mi batto...» : Chiara Ferragni, boom al cinema: mezzo milione di euro in 24 ore. Lei commossa: «Ecco i valori per cui mi batto...». Il docufilm Chiara Ferragni Unposted è uscito da appena un...

Will Smith si fa in quattro per Gemini Man - al Cinema dal 10 ottobre : Il 10 ottobre arriva in sala Gemini Man, distribuito da 20th Century Fox. Sono 5 le cose che dovete assolutamente sapere. 1. Will Smith come non lo avete mai visto. Al quadrato. Gemini Man porta sul grande schermo due Will Smith, l’attore interpreta sia un killer di 51 anni sia un ragazzo 23 anni che tenta di ucciderlo. Il se stesso più giovane è un essere umano realizzato completamente in digitale, così sofisticato che la coppia è in grado di ...

Olimpiadi : il Cinema si mette in gara - da Milano un comitato per promuovere il settore : Milano, 17 set. (AdnKronos) - A Milano si riflette sul ruolo che potrà giocare il settore dell'audiovisivo in vista delle Olimpiadi del 2026. L'evento darà alla città tante opportunità e potrà contribuire all'aumento degli spazi e degli investimenti economici del settore del cinema e dell'audiovisiv

Piccole donne - cast all star per la quarta riduzione Cinematografica – Il trailer : Piccole donne ritornano. La quarta riduzione cinematografica del celebre racconto di Louise May Alcott è a firma Greta Gerwig (Lady Bird) e uscirà in Italia il 30 gennaio 2020 (negli Stati Uniti il 25 dicembre 2019). La Sony ha rilasciato il trailer italiano, lunghetto e copioso, che sembra ricalcare chiaramente la struttura di base del romanzo. Le quattro sorelle March, padre al fronte durante la guerra di secessione e loro a casa con mamma, ma ...