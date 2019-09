Ciclismo - Mondiali 2019 : Julian Alaphilippe - il favorito numero uno. Il francese vuole la ciliegina ad una stagione da n.1 : Sin da quando l’anno scorso è stato annunciato il percorso gli occhi sono stati puntati su di lui. Tanti strappi, arrivo in leggera salita: proprio il trampolino di lancio perfetto per il transalpino. Julian Alaphilippe è il favorito numero uno, almeno sulla carta, per la prova in linea del Mondiale di Ciclismo 2019 nello Yorkshire. Domenica il transalpino andrà a caccia del titolo iridato per chiudere con la ciliegina sulla torta una ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : tutti gli italiani in gara oggi. Andrea Piccolo e Antonio Tiberi i fari della Nazionale juniores : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE della PROVA IN LINEA juniores MASCHILE DEL CAMPIONATO DEL MONDO 2019 DALLE ORE 13 Archiviate tutte le prove a cronometro, il Campionato del Mondo Yorkshire 2019 si sposta sulle gare in linea. Oggi, giovedì 26 settembre, scenderanno in strada i ragazzi juniores. La Nazionale Italiana di Rino de Candido schiererà al via un quintetto molto interessante composto dal neo campione del mondo a cronometro Antonio Tiberi, ...

Ciclismo - Mondiali 2019 oggi : programma - orari e tv. Il calendario di giovedì 26 settembre : oggi (26 settembre) ad Harrogate, Regno Unito, Yorkshire, andrà in scena solo una gara dei Mondiali di Ciclismo 2019, vale a dire la prova in linea Juniores maschile. Una corsa particolarmente attesa per i colori azzurri che presenteranno ancora una volta due punte di tutto rispetto come Andrea Piccolo, campione europeo a cronometro e bronzo in linea, ed Antonio Tiberi, fresco vincitore dell’oro iridato a cronometro. La corsa si svilupperà ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : la presentazione della corsa in linea juniores maschile. Italia a caccia di un altro oro : Archiviate le cronometro, oggi iniziano le prove in linea ai Campionati del Mondo di Ciclismo su strada che si stanno svolgendo nello Yorkshire. Ad aprire le danze saranno gli uomini junior, i quali si sfideranno su un percorso di 148 km che da Richmond va ad Harrogate. Nel finale sono previsti tre giri su quello che sarà il circuito conclusivo anche tra gli elite e che i corridori della categoria hanno già imparato a conoscere nelle cronometro ...

Ciclismo - l’albo d’oro dei Mondiali : Italia seconda con 19 ori dietro il Belgio : L’albo d’oro dei Mondiali di Ciclismo è un po’ come un libro della storia delle due ruote. A dominarlo sono quelle nazionali in cui questa disciplina è un’autentica religione. La sfida eterna tra le grandi ha da sempre infuocato il medagliere. La storia, però, attende di essere modificata, domenica il libro si riaprirà ed una nuova pagina verrà riscritta. In testa c’è il Belgio che nella sua storia è stata capace di ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : Rohan Dennis vince con una bicicletta BMC - Merida infuriata. Il nuovo capitolo del litigio : Rohan Dennis si è confermato Campione del Mondo a cronometro, l’australiano è tornato in sella dopo due mesi di assenza dalle gare e ha fatto saltare il banco da autentico fuoriclasse: la sua ultima presenza agonistica risaliva alla dodicesima tappa del Tour de France quando, a un certo punto, scomparse letteralmente dalla corsa e decise di ritirarsi in maniera sorprendente. Da quel momento il 29enne non si è più appeso il numero sulla ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : Remco Evenepoel - fenomeno di un altro pianeta. Argento a cronometro - il belga può dominare il futuro : Un fenomeno di un altro pianeta. A testimoniarlo forse, più che il risultato, è la faccia fatta dopo l’arrivo di Rohan Dennis. Al primo anno da professionista, con il passaggio arrivato direttamente dagli juniores (dove l’anno scorso dominava infliggendo distacchi enormi ai pari età), Remco Evenepoel sembra addirittura non volersi accontentare della medaglia d’Argento della cronometro individuale ai Mondiali di Ciclismo nello ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : Peter Sagan insegue il quarto titolo della carriera. Stagione non esaltante - ma lo slovacco sa come si fa : Domenica Peter Sagan andrà a caccia del quarto titolo iridato in carriera. Il fuoriclasse slovacco cercherà di tornare sul gradino più alto del podio ai Mondiali 2019 di Ciclismo e di realizzare così un record storico, visto che mai nessuno è riuscito a conquistare quattro ori nella prova in linea Elite. Lo scorso anno Alejandro Valverde ha interrotto il regno del 29enne nativo di Zilina, che si era imposto per tre anni consecutivi, trionfando a ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : le previsioni in meteo per la gara maschile. Annunciata la pioggia - acquazzone a Harrogate? : Domenica 29 settembre si correrà la prova in linea maschile dei Mondiali 2019 di Ciclismo, si preannuncia grande spettacolo nello Yorkshire e più precisamente a Harrogate dove si snoda il circuito in cui verranno percorsi gli ultimi 97 km. Il percorso è particolarmente insidioso e movimentato, la gara è aperta a tante ipotesi tattiche e i favoriti per il successo sono l’olandese Van der Poel, lo slovacco Sagan, il belga Evenepoel e il ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : Rohan Dennis - dal polemico ritiro al Tour de France al trionfo nella cronometro. E il contenzioso con la Bahrain Merida… : Una maglia iridata che ha il sapore del riscatto quella conquistata quest’oggi da Rohan Dennis, che bissa il successo ottenuto lo scorso anno a Innsbruck, riconfermandosi campione del mondo a cronometro Élite. Una vittoria per distacco quella dell’australiano, che ha battuto per 1’09” il nuovo fenomeno del Ciclismo internazionale, il belga Remco Evenepoel, e per 1’55” uno splendido Filippo Ganna. E vi ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : le pagelle della cronometro. Dennis dominante - Remco fenomeno - Ganna da applausi : Rohan Dennis serve il bis nella Cronometro Mondiale dello Yorkshire dopo il successo nel 2018 a Innsbruck. L’australiano, che non correva da oltre due mesi, ha letteralmente dominato la prova, rifilando distacchi abissali a tutti proprio come l’anno scorso. 2° posto per l’enfant prodige Remco Evenepoel, più giovane di sempre a salire sul podio della prova contro il tempo iridata. 3°, invece, l’azzurro Filippo Ganna che ...

Mondiali di Ciclismo 2019 – Ganna incredulo dopo il bronzo della crono : “un risultato che stupisce anche me” : Il ciclista italiano ha parlato dopo il bronzo ottenuto nella cronometro élite dei Mondiali di ciclismo 2019, un risultato che lo ha sorpreso Un terzo posto sorprendente, che Filippo Ganna non si sarebbe mai aspettato di ottenere alla vigilia. La sua forza di volontà, il coraggio e un pizzico di fortuna gli hanno però permesso di chiudere sul podio la cronometro élite dei Mondiali di ciclismo in corso di svolgimento nello Yorkshire, ...

