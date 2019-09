Ciclismo | Mondiali 2019 | i favoriti Van der Poel l’uomo da battere | il Belgio la squadra

Ciclismo - Mondiali 2019 : l’Italia può davvero pensare di vincere? Van der Poel - Sagan e Alaphilippe (e non solo) sembrano fuori portata : Domenica si terrà la prova in linea dei Campionato Mondiali di Ciclismo su strada 2019 di Harrogate. L’Italia, capitanata da Matteo Trentin, punta alla maglia iridata, ma la scalata sembra alquanto ardua. In primis perché due corridori come Alberto Bettiol e Gianni Moscon, specialisti delle corse over 250 km (e questo Mondiale ne misura ben 280), i quali potevano formare, insieme al sopraccitato ex campione d’Europa, un tridente ...

Ciclismo - Mondiali 2020 : il programma e il percorso della rassegna iridata a Aigle-Martigny. Circuito finale molto duro : L’UCI ha svelato i dettagli dei Mondiali 2020 di Ciclismo, che si svolgeranno a Aigle-Martigny, in Svizzera. In una conferenza tenuta durante l’attuale manifestazione nello Yorkshire (Gran Bretagna) è stata presentata la prossima rassegna iridata, in cui si disputeranno undici gare nell’arco di otto giorni, dal 20 al 27 settembre 2020. Il programma è stato cambiato rispetto a quello di questa edizione, infatti si partirà subito con la cronometro ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : il montepremi. Quanti soldi guadagnano i ciclisti? Cifre bassissime per il trionfo iridato : Domenica 29 settembre si correrà la prova in linea elite maschile dei Mondiali 2019 di Ciclismo. Tutto è pronto per uno dei giorni più attesi dell’anno, si preannuncia una battaglia serratissima per la conquista della maglia arcobaleno: lo spagnolo Alejandro Valverde si presenta per difendere il titolo, l’olandese Van der Poel e il belga Evenepoel si presentano come gli uomini da battere insieme al francese Alaphilippe e allo ...

LIVE Ciclismo - Mondiali juniores 2019 in DIRETTA : Andrea Piccolo ed Antonio Tiberi le punte di un’Italia ambiziosa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma odierno dei Mondiali di Ciclismo – Tutti gli italiani in gara oggi – La presentazione della prova in linea juniores maschile – Il medagliere dei Mondiali di Ciclismo Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della prova in linea juniores maschile del Campionato del Mondo Yorkshire 2019. Saranno 148 i chilometri che i ragazzi dovranno percorrere da ...

Ciclismo - Mondiali 2019 - Filippo Ganna : “Mai avrei pensato alla medaglia. Finalmente viene premiato il lavoro fatto e alle Olimpiadi…” : Filippo Ganna ha conquistato una splendida medaglia di bronzo nella cronometro dei Mondiali 2019 di Ciclismo nello Yorkshire (Gran Bretagna). Il campione italiano di specialità ha realizzato una grandissima prova sul percorso di 54 km da Northallerton ad Harrogate, riuscendo così a salire sul podio iridato anche su strada, dopo le tante medaglie ottenute su pista. Un risultato eccellente e che va ben oltre le aspettative, ma è solo il punto di ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : Julian Alaphilippe - il favorito numero uno. Il francese vuole la ciliegina ad una stagione da n.1 : Sin da quando l’anno scorso è stato annunciato il percorso gli occhi sono stati puntati su di lui. Tanti strappi, arrivo in leggera salita: proprio il trampolino di lancio perfetto per il transalpino. Julian Alaphilippe è il favorito numero uno, almeno sulla carta, per la prova in linea del Mondiale di Ciclismo 2019 nello Yorkshire. Domenica il transalpino andrà a caccia del titolo iridato per chiudere con la ciliegina sulla torta una ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : tutti gli italiani in gara oggi. Andrea Piccolo e Antonio Tiberi i fari della Nazionale juniores : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE della PROVA IN LINEA juniores MASCHILE DEL CAMPIONATO DEL MONDO 2019 DALLE ORE 13 Archiviate tutte le prove a cronometro, il Campionato del Mondo Yorkshire 2019 si sposta sulle gare in linea. Oggi, giovedì 26 settembre, scenderanno in strada i ragazzi juniores. La Nazionale Italiana di Rino de Candido schiererà al via un quintetto molto interessante composto dal neo campione del mondo a cronometro Antonio Tiberi, ...

Ciclismo - Mondiali 2019 oggi : programma - orari e tv. Il calendario di giovedì 26 settembre : oggi (26 settembre) ad Harrogate, Regno Unito, Yorkshire, andrà in scena solo una gara dei Mondiali di Ciclismo 2019, vale a dire la prova in linea Juniores maschile. Una corsa particolarmente attesa per i colori azzurri che presenteranno ancora una volta due punte di tutto rispetto come Andrea Piccolo, campione europeo a cronometro e bronzo in linea, ed Antonio Tiberi, fresco vincitore dell’oro iridato a cronometro. La corsa si svilupperà ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : la presentazione della corsa in linea juniores maschile. Italia a caccia di un altro oro : Archiviate le cronometro, oggi iniziano le prove in linea ai Campionati del Mondo di Ciclismo su strada che si stanno svolgendo nello Yorkshire. Ad aprire le danze saranno gli uomini junior, i quali si sfideranno su un percorso di 148 km che da Richmond va ad Harrogate. Nel finale sono previsti tre giri su quello che sarà il circuito conclusivo anche tra gli elite e che i corridori della categoria hanno già imparato a conoscere nelle cronometro ...

Ciclismo - l’albo d’oro dei Mondiali : Italia seconda con 19 ori dietro il Belgio : L’albo d’oro dei Mondiali di Ciclismo è un po’ come un libro della storia delle due ruote. A dominarlo sono quelle nazionali in cui questa disciplina è un’autentica religione. La sfida eterna tra le grandi ha da sempre infuocato il medagliere. La storia, però, attende di essere modificata, domenica il libro si riaprirà ed una nuova pagina verrà riscritta. In testa c’è il Belgio che nella sua storia è stata capace di ...