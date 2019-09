Ciclismo | Mondiali 2019 | Alessio Martinelli argento tra gli juniores! Titolo a Quinn

Ciclismo - Medagliere Mondiali 2019 : Italia terza con tre podi - USA al comando : Si stanno svolgendo i Mondiali 2019 di Ciclismo nello Yorkshire (Gran Bretagna). Una manifestazione in cui i migliori corridori del mondo si sfidano per conquistare l’ambita maglia iridata nelle diverse specialità. Si parte con la grande novità di questa edizione, la cronometro a squadre mista, spazio poi alle cronometro individuali e alle prove in linea delle categorie Juniores, Under23 ed Elite. L’Italia vuole recitare un ruolo da protagonista ...

Mondiali Ciclismo 2019 – L’assolo solitario di Quinn Simmons : è sua la prova in linea juniores maschile - 2° Martinelli : Quinn Simmons fa sua la prova in linea juniores maschile: il ciclista statunitense precede l’italiano Martinelli sul traguardo di Harrogate I Mondiali di Ciclismo 2019 entrano nel vivo con la prova in linea juniores maschile. Le giovani leve del Ciclismo del domani si sono sfidati sui 148 km di tracciato che collegano lo start di Richmond all’arrivo di Harrogate, resi più complicati dall’asfalto bagnato dalla pioggia. Quinn Simmons è stato ...

Mondiali di Ciclismo - Remco Evenepoel : ‘Mi hanno controllato due volte i calzini’ : Remco Evenepoel ha sbalordito una volta di più in questa sua prima stagione da professionista. Nonostante avesse ancora l’età per gareggiare nella categoria under 23, il ventenne fiammingo ha deciso di prendere parte alle gare riservate agli elite nei Mondiali di ciclismo che si stanno svolgendo in Yorkshire. Il corridore della Deceuninck Quickstep è stato protagonista di una prova eccezionale nella cronometro, conquistando la medaglia d’argento ...

Ciclismo - Mondiali 2019. Davide Cassani : “Pronti ad ogni evenienza. Con la pioggia tracciato pericoloso” : Si avvicina sempre più l’appuntamento clou di questa stagione per il Ciclismo su strada: il giorno della prova in linea maschile del Mondiale di Ciclismo nello Yorkshire. Ancora un paio di giorni e arriverà l’attesissima domenica 29 settembre: nel pomeriggio sarà assegnata la maglia iridata. L’Italia sogna e ci prova: gli azzurri non trovano il successo dal lontano 2008, quando Alessandro Ballan si impose a Varese. A parlare ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : la startlist e l’elenco dei partecipanti della prova in linea under 23. L’Italia ci prova : Momento di prove in linea per i Mondiali di Ciclismo 2019 nello Yorkshire. Dopo gli juniores tocca agli under 23 uomini: domani alle 15.10 il durissimo percorso da Doncaster ad Harrogate, di 186,9 km. Sei italiani in gara, tutti a caccia del grandissimo risultato. Un elenco di partecipanti in ogni caso di livello stellare: andiamo a scoprire la startlist. startlist prova in linea under 23, Mondiali Ciclismo 2019 SVIZZERA 1 BISSEGGER Stefan 2 ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : la mina vagante Diego Ulissi. Il toscano è in gran forma - asso nella manica per Cassani : Matteo Trentin il capitano, Sonny Colbrelli il vice. Davide Cassani ha già in testa i ruoli per la sua Nazionale che domenica affronterà la prova in linea del Mondiale di Ciclismo 2019 nello Yorkshire. Due uomini veloci, pronti a sfruttare un gruppetto favorevole per dar tutto in una possibile volata, con l’ex campione d’Europa che può mettere in strada una condizione che sembra eccellente. A disposizione però ci sono anche diversi ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : Sonny Colbrelli - la seconda punta dell’Italia. Condizione non esaltante - ma con la pioggia potrebbe esaltarsi : Ai Mondiali 2019 di Ciclismo Sonny Colbrelli sarà la seconda punta dell’Italia nella prova in linea Elite maschile. Infatti il ct Davide Cassani ha scelto come capitano Matteo Trentin, che è l’azzurro con maggiori chance di lottare per una medaglia, ma ha sottolineato più volte come la squadra sia pronta a supportare al meglio anche Colbrelli nel caso in cui lo svolgimento tattico della corsa dovesse cambiare rispetto ai piani iniziali. Il ...

LIVE Ciclismo - Mondiali juniores 2019 in DIRETTA : caduta di gruppo nei primi chilometri di gara. Coinvolto Piccolo che è costretto ad inseguire : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.32 Che rischio per Andrea Piccolo! Il magentino sta cercando di tornare in gruppo superando ammiraglia dopo ammiraglia, e ha quasi rischiato di farsi tamponare da quella della nostra Nazionale. 13.30 Una curiosità, sono in corsa per il Kazakistan i figli gemelli di Alexander Vinokourov, ossia Nicolas e Alexandre. 13.27 Il gruppo è allungatissimo e sono stati prontamente ripresi gli ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : i favoriti. Van der Poel l’uomo da battere - il Belgio la squadra più forte : Domenica si terrà uno degli eventi più attesi della stagione ciclistica: la prova in linea dei Campionati del Mondo. La gara si svolgerà nello Yorkshire e dopo un iniziale tratto in linea, si sposterà sul circuito di Harrogate già visto diverse volte in questi giorni tra la cronostaffetta e le prove contro il tempo individuali della categoria juniores. Non ci sono grosse difficoltà altimetriche, ma non sarà una prova banale, questo perché il ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : i favoriti. Van der Poel l’uomo da battere - il Belgio la squadra più forte : Domenica si terrà uno degli eventi più attesi della stagione ciclistica: la prova in linea dei Campionati del Mondo. La gara si svolgerà nello Yorkshire e dopo un iniziale tratto in linea, si sposterà sul circuito di Harrogate già visto diverse volte in questi giorni tra la cronostaffetta e le prove contro il tempo individuali della categoria juniores. Non ci sono grosse difficoltà altimetriche, ma non sarà una prova banale, questo perché il ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : l’Italia può davvero pensare di vincere? Van der Poel - Sagan e Alaphilippe (e non solo) sembrano fuori portata : Domenica si terrà la prova in linea dei Campionato Mondiali di Ciclismo su strada 2019 di Harrogate. L’Italia, capitanata da Matteo Trentin, punta alla maglia iridata, ma la scalata sembra alquanto ardua. In primis perché due corridori come Alberto Bettiol e Gianni Moscon, specialisti delle corse over 250 km (e questo Mondiale ne misura ben 280), i quali potevano formare, insieme al sopraccitato ex campione d’Europa, un tridente ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : l’Italia può davvero pensare di vincere? Van der Poel - Sagan e Alaphilippe (e non solo) sembrano fuori portata : Domenica si terrà la prova in linea dei Campionato Mondiali di Ciclismo su strada 2019 di Harrogate. L’Italia, capitanata da Matteo Trentin, punta alla maglia iridata, ma la scalata sembra alquanto ardua. In primis perché due corridori come Alberto Bettiol e Gianni Moscon, specialisti delle corse over 250 km (e questo Mondiale ne misura ben 280), i quali potevano formare, insieme al sopraccitato ex campione d’Europa, un tridente ...

Ciclismo - Mondiali 2020 : il programma e il percorso della rassegna iridata a Aigle-Martigny. Circuito finale molto duro : L’UCI ha svelato i dettagli dei Mondiali 2020 di Ciclismo, che si svolgeranno a Aigle-Martigny, in Svizzera. In una conferenza tenuta durante l’attuale manifestazione nello Yorkshire (Gran Bretagna) è stata presentata la prossima rassegna iridata, in cui si disputeranno undici gare nell’arco di otto giorni, dal 20 al 27 settembre 2020. Il programma è stato cambiato rispetto a quello di questa edizione, infatti si partirà subito con la cronometro ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : il montepremi. Quanti soldi guadagnano i ciclisti? Cifre bassissime per il trionfo iridato : Domenica 29 settembre si correrà la prova in linea elite maschile dei Mondiali 2019 di Ciclismo. Tutto è pronto per uno dei giorni più attesi dell’anno, si preannuncia una battaglia serratissima per la conquista della maglia arcobaleno: lo spagnolo Alejandro Valverde si presenta per difendere il titolo, l’olandese Van der Poel e il belga Evenepoel si presentano come gli uomini da battere insieme al francese Alaphilippe e allo ...