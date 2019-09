Ciclismo | fra i corridori verso il ritiro c' è anche Nocentini

Ciclismo : si ritira a 42 anni Rinaldo Nocentini. È stato per otto giorni in Maglia Gialla al Tour de France : Lo ha confermato in questi giorni in un’intervista al quotidiano portoghese O Jogo: l’esperto corridore azzurro Rinaldo Nocentini appenderà la bicicletta al chiodo al termine del 2019. All’età di 42 anni il toscano ancora dava battaglia, da tre anni si è spostato in terra lusitana per correre con la Sporting-Tavira. Per lui gli anni di carriera sono ben 21. Esordio con la Mapei, poi le maglie di Fassa Bortolo, Formaggi Pinzolo ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : Julian Alaphilippe - il favorito numero uno. Il francese vuole la ciliegina ad una stagione da n.1 : Sin da quando l’anno scorso è stato annunciato il percorso gli occhi sono stati puntati su di lui. Tanti strappi, arrivo in leggera salita: proprio il trampolino di lancio perfetto per il transalpino. Julian Alaphilippe è il favorito numero uno, almeno sulla carta, per la prova in linea del Mondiale di Ciclismo 2019 nello Yorkshire. Domenica il transalpino andrà a caccia del titolo iridato per chiudere con la ciliegina sulla torta una ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : Rohan Dennis - dal polemico ritiro al Tour de France al trionfo nella cronometro. E il contenzioso con la Bahrain Merida… : Una maglia iridata che ha il sapore del riscatto quella conquistata quest’oggi da Rohan Dennis, che bissa il successo ottenuto lo scorso anno a Innsbruck, riconfermandosi campione del mondo a cronometro Élite. Una vittoria per distacco quella dell’australiano, che ha battuto per 1’09” il nuovo fenomeno del Ciclismo internazionale, il belga Remco Evenepoel, e per 1’55” uno splendido Filippo Ganna. E vi ...

Ciclismo - Wout van Aert vuole fare causa al Tour de France : pronta una richiesta di risarcimento danni : Il corridore belga chiederà il risarcimento dei danni riportati in seguito alla caduta che lo ha visto protagonista nell’ultimo Tour de France, dovuta all’errato posizionamento di una transenna Wout van Aert non ha dimenticato quanto gli è accaduto nell’ultima edizione del Tour de France, terminata anzitempo per via di una caduta che gli ha procurato seri danni al tendine della gamba destra. Il corridore belga ha dovuto ...

Ciclismo : stagione finita per Steve Cummings. Quattro vertebre fratturate per il corridore britannico : Finisce qui la stagione per il corridore britannico Steve Cummings. Il ciclista della Dimension Data, coinvolto in una caduta nella quinta tappa del Tour of Britain, aveva destato preoccupazione per quanto era avvenuto in corsa. Gli accertamenti successivi in ospedale presso il reparto di neurochirurgia, per fortuna, hanno escluso il ricorso a un intervento chirurgico. Tuttavia, Cummings ha riportato la frattura di Quattro vertebre a livello ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : Egan Bernal rinuncia - il vincitore del Tour de France non è in forma. Out anche Kwiatkowski dopo Nibali : Egan Bernal non parteciperà ai Mondiali 2019 di Ciclismo che si disputeranno domenica 29 settembre nello Yorkshire. Il vincitore dell’ultimo Tour de France ha infatti deciso di rinunciare alla rassegna iridata perché non si sente abbastanza in forma dopo il trionfo alla Grande Boucle, in seguito all’apoteosi in giallo si è visto soltanto alla Clasica di San Sebastian e si sta ancora riprendendo dalle fatiche delle tre settimane in ...

Ciclismo – La verità di Rohan Dennis : “ecco perché mi sono ritirato al Tour de France. Nibali mi ha detto…” : Rohan Dennis è tornato a parlare dopo le settimane di silenzio che hanno fatto seguito al suo ritiro dal Tour de France: il ciclista australiano spiega la sua verità ritiratosi a sorpresa nel corso della 12ª Tappa del Tour de France, Rohan Dennis ha sorpreso tutti. Il ciclista australiano ha abbandonato la corsa francese prima della cronometro di Pau, frazione nella quale era fra i principali favoriti. Tale decisione non è sembrata felice ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : i convocati della Francia. Si punta tutto su Julian Alaphilippe : Una sola punta, com’è ovvio che sia. Julian Alaphilippe sarà il grande favorito del Mondiale dello Yorkshire per la prova in linea maschile: il transalpino sarà sicuramente il capitano della Nazionale francese di Ciclismo. Oggi il commissario tecnico Thomas Voeckler ha annunciato sette degli otto nomi che saranno al via della gara il prossimo 29 settembre, in generale è stata scelta tutta la selezione transalpina. Le parole di Voeckler: ...

Ciclismo : niente Lombardia per Thibaut Pinot - stagione finita per il francese : L’anno scorso aveva dominato, superando un Vincenzo Nibali apparso in gran forma. Thibaut Pinot è esploso definitivamente nel 2018 con il successo al Giro di Lombardia: in questa stagione il transalpino non potrà però difendere il titolo. Il capitano della FDJ ha infatti deciso di terminare qui il proprio 2019, senza affrontare le ultime corse autunnali: ad annunciarlo proprio la squadra francese in un comunicato. Il commento di Pinot: ...

Ciclismo su pista - Mondiali juniores Francoforte 2019 : bronzo per Matteo Bianchi nel chilometro - quinte Gasparrini e Collinelli nella madison : Quattro i titoli assegnati nell’ultima giornata dei Mondiali juniores di Ciclismo su pista: l’Italia conquista oggi ancora una medaglia, grazie a Matteo Bianchi, terzo e dunque bronzo nel chilometro a cronometro. nella stessa gara è 15° Niccolò Galli, mentre nella madison l’Italia è quinta al femminile con Eleonora Camilla Gasparrini e Sofia Collinelli, mentre è nona al maschile con Mattia Pinazzi ed Alessio Bonelli. Nel ...

Ciclismo – Dalla morte di Lambrecht al ‘regalo’ fatto dal Tour de France - Aru sicuro : “posso tornare grande” : Fabio Aru è pronto: il ciclista sardo sempre più consapevole delle proprie qualità e potenzialità Fabio Aru è tornato, ed è più motivato che mai! Il sardo della UAE Emirates, che ha dovuto affrontare un tosto intervento chirurgico e, dunque, successivamente un lungo periodo di riabilitazione, è tornato a gareggiare e ha di recente disputato il Tour de France. Il Cavaliere dei Quattro Mori non ha lottato per la classifica generale ma adesso ...

Ciclismo su pista - Mondiali juniores Francoforte 2019 : l’Italia femminile è oro nell’inseguimento a squadre! : Quattro i titoli assegnati oggi nella seconda giornata dei Mondiali juniores di Ciclismo su pista: risuona l’inno di Mameli a Francoforte, in Germania, grazie al quartetto femminile dell’inseguimento a squadre, che si mette al collo la medaglia d’oro. Nell’inseguimento a squadre femminile è un epilogo da brividi a consegnare oro e titolo iridato alle azzurrine: Giorgia Catarzi, Camilla Alessio, Eleonora Camilla Gasparrini ...

Ciclismo - Vuelta a Burgos 2019 : Giacomo Nizzolo conquista la prima tappa! Settimo Francesco Gavazzi : L’arrivo in leggera salita della prima tappa della Vuelta a Burgos, la Burgos-Burgos, di 162 km, sorride all’italiano Giacomo Nizzolo, alfiere della Dimension Data, che rimonta e supera lo spagnolo Alex Aranburu (Caja Rural-Seguros RGA), secondo con lo stesso tempo del vincitore. Nessuno è stato in grado di seguire nel finale il duo di testa: paga infatti 5″ sull’arrivo il romeno Eduard Michael Grosu (Delko ...