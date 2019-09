Chiara Ferragni | il seno sbuca dall' abito Dior

Chiara Ferragni lascia prima del previsto la settimana parigina della moda. Torno a casa : Da influencer e regina dello stile è cosa buona e giusta che Chiara Ferragni fosse una delle protagoniste indiscusse della Parigi Fashion Week. La settimana glamour dell’anno, in cui sfilano i marchi di alta moda più famosi al mondo, è in pieno svolgimento. Tante sono le star che stanno assistendo alla presentazione delle collezioni per il prossimo anno, e tra queste c’è anche Chiara Ferragni.\\L’influencer però lascia prima del previsto le ...

Chiara Ferragni - l’ex Riccardo Pozzoli risponde su Instagram alle accuse : Chiara Ferragni e l’ex fidanzato Riccardo Pozzoli. Un amore finito, un rapporto umano «cancellato». I motivi della rottura raccontati dalla fashion blogger nel documentario “Chiara Ferragni – Unposted”. La risposta di Pozzoli attraverso Instagram. Il confronto a distanza va avanti e si arricchisce di un nuovo elemento. Secondo quanto emerso dal documentario sembra che durante la gravidanza della Ferragni l’ex fidanzato ...

Riccardo Pozzoli risponde alle accuse di Chiara Ferragni : In una storia che è stata pubblicata sul profilo Instagram di Riccardo Pozzoli, l’imprenditore risponde alle accuse che Chiara Ferragni gli ha rivolto. Tutto è iniziato dopo che l’ex fidanzato dell’influencer è stato pesantemente criticato nel documentario "Chiara Ferragni: Unposted". Sembra che Pozzoli avrebbe provato a vendere alcune quote della società che divideva con la Ferragni, senza il suo consenso.\\"Per me lui non esiste più. ...

Chiara Ferragni : l’ex Riccardo Pozzoli risponde alle accuse : Riccardo Pozzoli risponde a tono a Chiara Ferragni che l’aveva accusato nel suo documentario Unposted di averla tradita, provando a vendere alcune quote della società che avevano creato insieme a sua insaputa. In passato la fashion blogger aveva affermato più volte di non voler avere niente a che fare con Pozzoli. DiChiarazioni che sono state spiegate meglio nel film che racconta la carriera e il successo di Chiara, ma anche la sua vita ...

Chiara Ferragni - nuovo tatuaggio “premio” : «Ecco cosa significa» : “Unposted”, il docufilm sulla storia del suo successo è stato campione d’incassi e la potente influencer Chiara Ferragni, moglie di Fedez, ha deciso di regalarsi un nuovo tatuaggio e ha naturalmente usato il social per spiegarne il significato. Il tatuaggio è sul dorso con la scritta: “La Chiara che vorrei“: “Chiunque abbia visto il documentario sulla mia vita, @ChiaraFerragniunposted, sa cosa significa – ha spiegato la Ferragni nelle stories ...

Chiara Ferragni - chi non vorrebbe essere lei? : di Stella Saccà Sì, ritengo che esprimersi riguardo Unposted di Chiara Ferragni sia banale. Credo che sia per i radical chic ciò che lo spritz è per i giovani in orario aperitivo e per tutti gli altri un argomento di conversazione imprescindibile come un malanno a fine settembre. Ma, dopo aver letto innumerevoli sfoghi degli addetti ai lavori del cinema italiano, delle giovani che ritengono che la loro vita faccia schifo, dei ragazzi che non si ...

“La Chiara che vorrei”. Chiara Ferragni spiega il significato del suo tatuaggio : Continua ad essere al centro dell’attenzione la celebre influencer Chiara Ferragni. Stavolta a catturare l’attenzione dei suo fan e di tutta l’opinione pubblica è un suo nuovo tatuaggio stampato sul dorso della mano. Il tattoo recita: “La Chiara che vorrei”. Ma cosa intende la moglie di Fedez con questa frase? Ecco la sua spiegazione. “Chiunque abbia visto il documentario sulla mia vita, ‘Chiara ...

Chiara Ferragni a Sanremo 2020? : Per ora si tratta solo di semplici indiscrezioni. Alcuni voci di corridoio avrebbero confermato la presenza di Chiara Ferragni al Festival di Sanremo del 2020, il primo condotto da Amadeus. Non dovrebbe essere una semplice comparsata quella dell’influencer che ha conquistato il cinema con il suo documentario e, dai i rumor che sono trapelati in rete, ci sarebbero delle trattative in atto fra gli organizzatori del Festival e l’entourage della ...

Chiara Ferragni al Festival di Sanremo 2020 in coppia con Amadeus (RUMORS) : Chiara Ferragni potrebbe condurre il prossimo Festival di Sanremo 2020 con Amadeus e sarebbe in trattativa con la Rai. Dopo il suo ultimo successo cinematografico, la fashion blogger tricolore potrebbe fare il colpaccio e approdare al Teatro Ariston, il palco più famoso della canzone italiana nel mondo. Chiara Ferragni a Sanremo 2020: le voci dei corridoi della Rai Il ciclone fashion di Chiara Ferragni continua a fare sold out su qualunque cosa ...

Chiara Ferragni al Festival di Sanremo 2020? Prime indiscrezioni sui co-conduttori : Chiara Ferragni al Festival di Sanremo 2020? Potrebbero essere in corso trattative. Lo riferisce il settimanale Vero, in edicola questa settimana, che parla della possibilità di una conduzione a due. Oltre ad Amadeus, infatti, proprio Chiara Ferragni potrebbe condurre la kermesse canora dedicata alla musica italiana ma nulla è ancora stato definito. Quel che è certo è che la macchina del Festival si è messa ormai in moto ufficialmente da ...