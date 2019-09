Che strano paese è il Canada

Humanity è un progetto strano e visionario tra folle gigantesChe e il sostegno del papà di REZ : A sorpresa ad aprire lo State of Play di Sony ci siamo trovati di fronte a un progetto a dir poco strambo e inaspettato, un gioco che tuttora è decisamente difficile da decifrare ma che si svelerà in dettaglio solo il prossimo anno. Signore e signori ecco Humanity. Siamo alle prese con il curioso punto d'incontro tra le idee del fondatore di tha ltd., Yugo Nakamura, e il supporto di un grande designer come Tetsuya Mizuguchi (papà di REZ, Tetris ...

Crosetti : caso Dalbert - i fischi allo speaker dimostrano Che i razzisti non sono solo quattro idioti : Non sono quattro idioti, sono migliaia di razzisti violenti in troppe curve d’Italia. Scrive così Maurizio Crosetti che su Repubblica commenta l’episodio dei fischi ieri a Parma all’indirizzo di Dalbert con conseguente partita sospesa. Episodio che ha provocato l’indignazione del presidente della Uefa Infantino. Racconta Crosetti che Quando lo speaker ha chiesto al pubblico di smetterla, quasi tutto lo stadio ha fischiato. ...

MotoGp – Marquez - frecciatina a Valentino Rossi : “sorpasso strano - Che intenzioni aveva? Non sono nervoso - lotto per il campionato” : Marc Marquez non risparmia una velenosa frecciatina a Valentino Rossi nel post qualifiche di Misano: i due si sfiorano nel finale del Q2 e sale la tensione Finale ad alta tensione quello del Q2 delle qualifiche del Gp di San Marino. Nell’ultimo giro utile per migliorare le proprie posizioni, Marc Marquez e Valentino Rossi hanno incrociato le loro traiettorie, quasi sfiorandosi e fra i due è scappato anche qualche gesto plateale. Nel ...

Cambiamo : Berruti - ‘sondaggi dimostrano Che siamo partiti bene’ : Roma, 11 set. (AdnKronos) – ‘L’esordio di Cambiamo nei sondaggi elettorali di settembre con un 2,3% è un ottimo punto di partenza. siamo partiti nel mese di agosto con le peggiori condizioni possibili tra pausa estiva e crisi di governo, ma la forza delle proposte di cambiamento che abbiamo iniziato a condividere si sta dimostrando trainante. Sia per chi si è sempre riconosciuto nelle istanze del centrodestra, a partire ...

Lo strano caso di quei ladri del veronese Che non riescono a scassinare i bancomat : Come l’uomo che morde il cane, fa più notizia il ladro che non ruba. Nei dintorni di Verona è accaduto due volte in poco tempo: i soliti ignoti adocchiano un bancomat e mettono in atto un piano non troppo sofisticato per scassinarlo, ovvero farlo esplodere. Botto, fiamme, ma la struttura non cede e

Amazon taglia il 20% sul primo ordine ai titolari di partita IVA Che si registrano entro ottobre : titolari di partita IVA, accorrete: Amazon regala uno sconto del 20% sul primo ordine a coloro che si registreranno ad Amazon Business entro il 5 ottobre 2019. L'articolo Amazon taglia il 20% sul primo ordine ai titolari di partita IVA che si registrano entro ottobre proviene da TuttoAndroid.

Le info-grafiChe di Counterpoint su smartphone e feature phone mostrano le tendenze mondiali : Gli specialisti di Counterpoint Research hanno realizzato due info-grafiche riassuntive delle loro rilevazioni più recenti su scala mondiale L'articolo Le info-grafiche di Counterpoint su smartphone e feature phone mostrano le tendenze mondiali proviene da TuttoAndroid.

Le aziende di Hong Kong mostrano perché Huawei non è indipendente da Pechino : Roma. Da qualche giorno circola sui social network una storia epica e probabilmente falsa su Rupert Hogg, ex ceo di Cathay Pacific, la compagnia aerea di Hong Kong. La storia è questa: mentre le proteste di Hong Kong contro il governo e per la libertà infuriavano, i manifestanti occupavano l’aeropor

Clima - ecco le “warming stripes” : le immagini Che dimostrano la vera entità del riscaldamento globale [GRAFICI] : I cambiamenti Climatici sono una complessa questione globale, che richiede una comunicazione semplice sui suoi effetti a scala locale. Il riscaldamento globale provoca un’ampia gamma di effetti Climatici, sia locali che globali. Stanno già aumentando la frequenza e l’intensità degli eventi meteo estremi, i danni per la salute, la pressione sulle risorse idriche e alimentari, il cambiamento delle stagioni e degli ecosistemi, i livelli del mare, i ...

Le principesse di Spagna si mostrano in vacanza con i genitori. Il dettaglio Che tutti hanno notato : Solo qualche giorno fa avevamo lasciato le principessine di Spagna al loro arrivo nella residenza estiva di Palma di Maiorca con indosso look semplici ed eleganti, ora le ritroviamo ancora in vacanza, ancora con abiti chic ma questa volta in coordinato con non solo con mamma Letizia ma anche con papà Filippo re di Spagna. Leonor e Sofia di Spagna stanno trascorrendo le vacanze alle Isole Baleari con i genitori nella residenza estiva di famiglia, ...

Nuove immagini di Borderlands 3 mostrano alcune delle creature Che incontreremo su Eden-6 : Gearbox ha pubblicato una nuova serie di immagini per l'atteso Borderlands 3. Questi nuovi screenshot mostrano le ambientazioni e alcuni degli animali che i giocatori incontreranno su Eden-6. Vi daranno anche un'idea della grafica che potete aspettarvi da questo nuovo gioco della serie.Borderlands 3 promette di essere un titolo davvero ambizioso e molto vasto (più grande di Borderlands 2), incentrato sulla trama, caratterizzato da personaggi ...

Pd : Nobili - ‘attacchi Zanda a Renzi dimostrano Che sono irrecuperabili’ : Roma, 7 ago. (AdnKronos) – “Due giorni dopo il decreto Salvini che trasforma in reato salvare vite umane e nel giorno della figuraccia del governo sul Tav al Senato, il tesoriere del Pd Luigi Zanda chi attacca violentemente e con gli stessi argomenti dei grillini? Matteo Renzi. sono irrecuperabili”. Lo scrive su Twitter Luciano Nobili, deputato Pd e presidente dell’associazione ‘Sempreavanti’. L'articolo ...

Il mistero del Brusio di Taos : lo strano fenomeno Che sta facendo “impazzire” il mondo Che la scienza non riesce ancora a spiegare : La città di Taos, nel Nuovo Messico centro-settentrionale, è una piccola comunità teatro di un insolito mistero: un Brusio locale di origine sconosciuta, il cosiddetto “Brusio di Taos”. Sono state ideate varie teorie per spiegare il fenomeno, che vanno dal mondano al fantastico, dallo psicologico al paranormale. Dagli esperimenti segreti di controllo delle menti da parte del governo alle basi UFO sotterranee e tutto quello che c’è di mezzo è ...

Che strano - una destra contro Salvini? C’è - bella e non odia. Eccola qui : C’è ancora in Italia la speranza di non doversi assuefare supinamente all’ideologia balneare del Papeete? In Italia esiste ancora una destra che non si riconosce nella becera e greve politica del Matteo Salvini desnudo? Sopravvive ancora una destra colta, raffinata, educata, laica, inclusiva, che non sopporta il razzismo e l’estremismo della Lega e del suo leader? Nonostante i consensi e i sondaggi in crescita che sembrano far volare il ...