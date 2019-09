“Che meraviglia!” Levante | bellezza nel dna | ecco chi è la mamma

Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 26 settembre 2019)conquista il prestigioso palco del Mediolanum Forum di Milano! Un evento che vedrà la cantautrice del nuovo pop italiano, il 23 novembre, portare per la prima volta in un palazzetto il suo show unico e potente. “È arrivato il momento di unire tutti i puntini. Si fa così, per diventare grandi si fa così. È la vita – ha dichiaratoattraverso i suoi canali social – Ti guardi indietro e magari il disegno è un quadro astratto incomprensibile oppure la linea più lunga, costante, tormentata che le tue mani abbiano saputo tracciare. Mi guardo indietro e la vedo quella linea, tremolante e decisa, cancellata, spezzata e ripresa. La mia linea non è una linea di confine, è una rotta da seguire…è la vita da esplorare”.”Per questo tratto di terra, tracciare il selciato non sarà semplice, avrò bisogno di tutte le vostre ...

matteorenzi : Doppietta #Ferrari. Strepitosa la Rossa! Peccato che ci siamo svegliati tardi per il titolo piloti. Ma che meravigl… - dariofrance : Che meraviglia! Roma, 100 ragazzi cantano i Queen nel cortile del liceo: il medley 'Queencubo… - enearodriguez : che meraviglia -