Catania | immigrato minaccia carabiniere

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 26 settembre 2019) Federico Garau Deciso a ricevere 3 euro per il parcheggio, il nordafricano non ha esitato ad aggredire il militare fuori servizio che in quel momento si trovava con la famiglia. Finito in manette per tentata estorsione e oltraggio a pubblico ufficiale, il 36enne sarà presto espulso Sarà presto espulso un cittadino straniero di nazionalità marocchina reo di avereto unfuori servizio in un parcheggio di. L'episodio nella serata di martedì scorso, quando il militare, in compagnia della moglie e del figlio di pochi mesi, ha posteggiato l'auto in via Ramondetta, imbattendosi così nell'extracomunitario. Con fare minaccioso, il marocchino si è avvicinato alla famiglia esigendo il pagamento di 3 euro per il posteggio. Compreso di trovarsi di fronte all'ennesimo parcheggiatore abusivo, ilsi è qualificato, esibendo il proprio tesserino, ed ha ...