Castro | “Segnare nello stadio di Maradona è straordinario”

Fonte : forzazzurri

(Di giovedì 26 settembre 2019) Lucasparla così dopo il successo dei sardi al San Paolo, vittoria firmata da lui : “Sappiamo come gioca il Napoli, per fortuna siamo riusciti a fare un gol e a difenderlo. Siamo felici per la gente di Cagliari, abbiamo dato una grande gioia. Abbiamo dato tutto spendendo tutto ciò che avevamo. Noi cerchiamo la salvezza. Una volta raggiunto l’obiettivo proveremo a fare qualcosa di più”: “Sono argentino. Qui ho già segnato un gol di sinistro. Quello di oggi è il secondo, in unoleggendario. Spero che Diego mi abbia visto”. PER LEGGERE TUTTE LE NEWS SUL CALCIO NAPOLI CLICCA QUI Leggi anche: Mediaset – Al Napoli piace il centrocampista Tonali, ma il Brescia spara altissimo: la cifra Sky, Ugolini: “Ancelotti ha evidenziato l’errore della linea difensiva: ecco quale” Iannicelli: “Napoli, due ko dato preoccupante: fuori dalla Champions ...

MarcoStepan92 : iamm ia chest ann vincimm tutt cos, ngopp iamme ia, porcellott grande mistér, MA COME COSA FAI CASTRO, NON SEGNARE,… -