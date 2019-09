Caso Ranitidina | Ema | testare tutti i farmaci per impurità cancerogene

Fonte : ilmattino

(Di giovedì 26 settembre 2019)autorizzati al commercio nell'Unione Europea devono essere testati per l'eventuale presenza di nitrosammine, le sostanzealla base del ritiro da parte...

stopconinomi : @DottOlivieri @Aifa_ufficiale Ho girato quella che hanno girato a me! In ogni caso la ranitidina e’ la sostanza incriminata - borrelliluigim : Ritiro dal commercio e divieto di uso a scopo precauzionale per lotti utilizzati in caso di problemi gastrici: ci s… - francescopasto1 : Per fare chiarezza ed evitare allarmismi -