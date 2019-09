Caso ranitidina | Ema chiede test su farmaci per scongiurare rischio sostanze cancerogene

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 27 settembre 2019) Ilha avuto un eco mediatico ben oltre il potenzialea cui i consumatori potrebbero andrebbero incontro. Basti pensare che nel fumo di sigarette, oltre alle nitrosamine, ci sono numerose altre sostanza certamente. In piccola quantità le nitrosammine sono normalmente presenti in diversi alimenti. Tuttavia le Agenzie operano a tutela della salute pubblica e per questo, dopo il, hanno deciso di analizzare la purezza di tutti iin commercio.sotto la lente In queste settimane si parla deia base di, nel 2018 era parlati dei medicinali a base dell’antipertensivo valsartan. Tutti i prodotti farmaceutici, prima di arrivare sullo scaffale, sono sottoposti ad una serie di controlli come nessun altro prodotto in commercio. Quanto accaduto è, dunque, sorprendente oltre che allarmante. Per questo ora l’EMA - ...

RaiNews : Caso ranitidina: l'Ema chiede test su tutti i farmaci per rischio nitrosammine - eziomauro : Caso ranitidina, l'Ema chiede test su tutti i farmaci per precauzione - Paolo885 : Caso ranitidina, l'Ema chiede test su tutti i farmaci per precauzione -