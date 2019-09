Caso Griezmann – Il Barcellona la passa liscia | solo 300 euro di multa per i blaugrana

Fonte : sportfair

(Di giovedì 26 settembre 2019) Unaquasi inesistente per ilper il ‘’: idovranno pagare300Il comitato per la concorrenza della Federcalcio spagnola ha deciso la ‘punizione’ per ilper il trasferimento didall’Atletico Mardid. Il club catalano dovrà pagare unasimbolica di 300poichè non avrebbe rispettato la clausola rescissoria, fissata a 120 milioni dia partire dal primo luglio, ma ben più alta prima di quella data (200 milioni). L’Atletico Madrid sostiene che ilavrebbe dovuto acquistarla a 200 milioni, poichè l’accordo sarebbe arrivato addirittura lo scorso febbraio. Idunque sono stati sanzionati con soli 300per aver negoziato illegalmente la firma di, mentre il giudice ha respinto la richiesta di far giocare al Barca una partita a porte ...

