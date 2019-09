Caso Antoine Griezmann | graziato il Barcellona | se la cava con una mini-multa da 300 euro

Fonte : liberoquotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2019) Sospiro di sollievo per il: i blaugrana non pagheranno lada 80 milioni richiesta dall'Atletico Madrid per l'acquisizione dell'attaccante francese(cosa che si sapeva da tempo), ma una cifra simbolica di 300. Così ha stabilito il comitato federale della Federc

FedericaPistori : RT @transparency_it: Il #whistleblower Antoine Deltour e @VRoziere alla #WINCon19 per spiegarci il caso #LuxLeaks e il suo impatto sulla le… -