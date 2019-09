Canoa slalom | Mondiali 2019 | fuori gli azzurri nella seconda run | ma il K1 femminile

Fonte : oasport

(Di giovedì 26 settembre 2019) La buona notizia dalle gare del pomeriggio deidia La Seu d’Urgell è una sola: l’Italia conquista il pass olimpico nel kayakgrazie al passaggio alle semifinali, ottenuto al mattino, di Stefanie Horn. Dopo larun infatti tra le 30 qualificate sono rappresentate 18 Nazionali, che conquistano tutte il pass per Tokyo 2020. Le buone notizie però finiscono qui:discesa non ce la fanno a staccare il pass per il penultimo atto iridato Maria Clara Giai Pron, 15ma, e Chiara Sabattini, 25ma, dato che i posti a disposizione per la semifinale erano soltanto dieci. Ricordiamo che la carta olimpica conquistata da Stefanie Horn non è nominale, ma assegnata al Comitato Olimpico d’appartenenza. Una pessima notizia per l’Italia però arriva dalla canadese maschile, dove Roberto Colazingari, a causa di un salto di porta...

