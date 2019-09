Cane bastonato | ucciso e gettato tra la spazzatura | orrore a Lampedusa

Fonte : today

(Di giovedì 26 settembre 2019) Comprensibilmente sotto shock i volontari dell'associazione "Il cuore ha 4 zampe", che lanciano un appello a tutti i...

Emmapretti : RT @CrisciGloria: Cane bastonato, ucciso e gettato via come immondizia: è mistero a Lampedusa - CrisciGloria : Cane bastonato, ucciso e gettato via come immondizia: è mistero a Lampedusa - ag_notizie : Cane bastonato, ucciso e gettato via come immondizia: è mistero a Lampedusa -