Campionati Europei di Tiro a Segno – Cala il sipario sulla rassegna di Tolmezzo | record

Corsera : campioni in rincorsa nei Campionati Europei - ma cosa si deve aspettare : È settembre, il calcio è cominciato già da un po’ e i campioni uscenti dei maggiori campionati europei si ritrovano a inseguire in classifica. “Ci vuole tempo” è quello che si dice di squadre come il Barcellona, la Juve, il Bayern e il City, ma tempo per cosa, si chiede il Corriere della Sera? I malanni di stagione spesso sono figli dello stesso gigantismo: le tournée estive, sotto la canicola del Nord America o dell’Asia ...

Programmi TV di stasera - venerdì 13 settembre 2019. Su Rai3 i Campionati Europei di Pallavolo Maschile. Italia vs Grecia : Italvolley Maschile Rai1, ore 21.25: Tale e Quale Show – Nuova Edizione Su Rai1 torna l’appuntamento con Tale e Quale Show, il varietà curato e condotto da Carlo Conti. Come di consueto la trasmissione vedrà 12 personaggi del mondo dello spettacolo cimentarsi in performance apparentemente impossibili, imitando i big della musica nazionale e internazionale. Canteranno sempre rigorosamente dal vivo, aiutati dalla professionalità di un ...

L'Italia batte la Finlandia 2-1 e ipoteca la qualificazione ai prossimi Campionati europei : L'Italia supera per 2-1 la Finlandia a Tampere, bissa la vittoria di qualche giorno fa con l'Armenia (3-1), e ipoteca il primo posto nel girone J delle qualificazioni ai prossimi campionati europei. Dopo un primo tempo ricco di occasioni, vicini al gol sia Sensi che Immobile, ma terminato 0-0, la partita si sblocca proprio grazie all'attaccante della Lazio che al 59', con un gran colpo di testa, trafigge il portiere avversario sfruttando ...

Campionati Europei Beach Volley : 5° posto per la coppia italiana Lupo-Nicolai : Si conclude con un quinto posto il cammino della coppia azzurra Lupo-Nicolai agli Europei di Beach Volley: il duo italiano esce sconfitto dai russi Semenov-Leshukov Si ferma ai quarti di finale la corsa europea di Daniele Lupo e Paolo Nicolai nella rassegna continentale in corso di svolgimento a Mosca. I tre volte campioni Europei, dopo i successi delle edizioni del 2014, 2016 e 2017, non sono riusciti a staccare il pass per le semifinali, ...

Al via Campionati Europei - Viviani guida spedizione azzurra : Al via i Campionati Europei di ciclismo, in programma ad Alkmaar, in Olanda. Si parte domani con le prove a cronometro degli Juniores e con la grande novita' di quest'anno: la staffetta mista a tempo, composta da tre uomini e tre donne, che fara' il suo debutto anche ai prossimi Mondiali dello Yorkshire. La giornata di giovedi' e' dedicata alle prove a cronometro degli Under 23 e degli elite donne e uomini. Venerdi' iniziano le prove in linea ...

Beach Volley – Campionati Europei : azzurri in gara a Mosca da lunedì : Beach Volley: lunedì a Mosca il sipario sui Campionati Europei, tante coppie azzurre in gara Da lunedì 5 agosto, a Mosca, prenderanno il via i Campionati Europei di Beach Volley, che termineranno domenica 11 con le gare che assegneranno le medaglie. Si comincerà con quattro coppie italiane ai nastri di partenza: nel tabellone femminile ci saranno Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth che, seppur reduci da una prestazione non brillante nel ...