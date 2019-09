Cambiamenti climatici e fatti concreti | il Mondo guarda al modello della Costiera

Cambiamenti climatici - l'information technology può sostenere la difesa dell’ambiente : Il dimezzamento delle emissioni entro il 2030 è effettivamente realizzabile e il settore della tecnologia digitale è fondamentale per raggiungere l'obiettivo. Sia attraverso la sua capacità di ridurle direttamente, sia come fautore dell’azione per il clima

L’oceano - i ghiacci e i Cambiamenti climatici : le scelte prese ora sono determinanti per il futuro del nostro oceano e della criosfera : L’ultimo Special Report dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) evidenzia l’urgenza di dare priorità in maniera tempestiva ad azioni coordinate e ambiziose per affrontare cambiamenti persistenti e senza precedenti che riguardano l’oceano e la criosfera. Il rapporto rileva i benefici per lo sviluppo sostenibile di un adattamento ambizioso ed efficace e, per contro, i crescenti costi e rischi di ...

Cambiamenti climatici e ambiente : la salute del nostro pianeta al Festival BergamoScienza : Focus della XVII edizione del Festival di divulgazione scientifica BergamoScienza (5-20 ottobre 2019) sarà la sostenibilità della vita sul pianeta, sia in termini di impatto climatico e salute dell’acqua e dell’aria che di alimentazione. Con un linguaggio chiaro e accessibile a tutti, scienziati di fama internazionale aggiorneranno il vasto pubblico del Festival sulle possibili soluzioni per affrontare le sfide ambientali e sociali della società ...

Piange - scalpita e si dispera : il fallimento di Greta è totale. E intanto i Cambiamenti climatici incombono : Piange, Greta. Si dispera e scalpita. D’altronde ha 16 anni e i ragazzini immaturi a quell’età fanno proprio così. Dispiace giungere a questa conclusione, perché in lei e nel suo movimento avevamo riposto molte speranze. Sembrava la persona giusta al momento giusto: i cambiamenti climatici ci stanno piombando addosso portandosi dietro tutto il loro strascico di incertezze e di punti interrogativi per il futuro, e il mondo sembra ...

Cambiamenti climatici - WWF : un miliardo di persone minacciate dagli effetti su oceani - regioni polari e montane : “Nessuna parte del mondo verrà risparmiata dagli effetti del cambiamento climatico con il surriscaldamento degli oceani e la fusione delle calotte polari e dei ghiacciai, che potrebbero provocare un rapido innalzamento del livello del mare che, a sua volta, potrebbe colpire un miliardo di persone entro il 2050“: lo afferma il WWF in una nota. “L’accelerazione dei Cambiamenti che si verificheranno negli oceani e nella criosfera ...

Cambiamenti climatici - Coldiretti : l’innalzamento del mare brucia le coltivazioni : “Con l’innalzamento dei livelli del mare in Italia l’acqua salata sta già penetrando nell’entroterra bruciando le coltivazioni nei campi e spingendo all’abbandono l’attività agricola“: è quanto afferma la Coldiretti nel commentare il rapporto su oceani e ghiacci dell’Ipcc, il comitato scientifico dell’Onu che ha messo in guardia sul riscaldamento e sull’aumento del livello delle acque. “La risalita del cuneo salino, ...

L'idea di Conte sui Cambiamenti climatici : La lotta ai cambiamenti climatici è "una sfida decisiva dei nostri tempi e del futuro del Pianeta, serve una effettiva collaborazione tra tutti i Paesi" ha detto il premier Giuseppe Conte al vertice sul clima a New York. "L'Italia" ha rimarcato il premier "ha raggiunto gli obiettivi fissati sotto l'egida del Protocollo di Kyoto" ed "è ora determinata a raggiungere e superare i targets fissati per il 2020, in una ottica ...

Cambiamenti climatici - Coldiretti : a Bologna l’arca di Noè dell’agricoltura italiana : l’arca di Noe’ dell’agricoltura italiana con mucche, cavalli, asini, pecore, capre, galline, oche ma anche piante e specialità a rischio di estinzione per effetto dei Cambiamenti climatici saranno protagonisti del terzo sciopero mondiale per il clima al Villaggio contadino della Coldiretti di Bologna in uno spazio di 50mila metri quadrati nel cuore nella food valley italiana, dove si realizza oltre un terzo della produzione agricola nazionale e ...

Cambiamenti climatici - ONU : 66 Paesi promettono emissioni zero entro il 2050 : “Sessantasei governi, 10 regioni, 102 città, 93 aziende e 12 investitori si sono impegnati nel raggiungere le zero emissioni nette di CO2 entro il 2050“: lo ha reso noto in un comunicato il segretario generale dell’ONU, Antonio Guterres. I Paesi si sono impegnati a raggiungere un’economia a zero emissioni di diossido di carbonio: le Nazioni Unite sottolineano che si tratta di un obiettivo vitale nel contrastare i ...

Cambiamenti climatici - Guterres : “Stiamo perdendo la gara - i governi ascoltino” : Il segretario generale delle Nazioni Unite ha dichiarato che la società è “sempre più impegnata nell’azione a tutela del clima” e che dovrebbe incitare “i governi a correre più veloci, perché stiamo perdendo la gara“: solo le parole di Antonio Guterres, pronunciate in occasione di un’intervista pubblicata su Repubblica in cui spiega che per capire “basta guardare il moltiplicarsi dei disastri naturali ...

Scompare uno dei ghiacciai più famosi della Svizzera - l’esperto : “Invochiamo l’aiuto di Dio contro i Cambiamenti climatici” : Scompare uno dei ghiacciai alpini più famosi e più studiati, il Pizol, svanito nel nulla per via del riscaldamento globale. Così, dopo l’Islanda, anche la Svizzera commemora con una lunga marcia funebre uno dei sui ghiacciai. Circa 250 persone, di cui alcune vestite di nero, hanno raggiunto dopo due ore di cammino a piedi l’ex ghiacciaio situato tra il Liechtenstein e l’Austria, a circa 2.700 metri di altitudine. “Siamo ...

Clima - caldo record “mai come negli ultimi cinque anni” : i Cambiamenti climatici hanno subito un’accelerazione : Il quinquennio 2015-2019 è in assoluto il periodo più caldo mai registrato: è quanto risulta da un rapporto dell’Organizzazione Meteorologica mondiale pubblicato alla vigilia di un vertice sul Clima in programma a New York. La temperatura media nel periodo indicato è infatti risultata più elevata di 1,1 gradi centigradi rispetto a quello che va dal 1850 al 1900. caldo record, innalzamento dei mari, emissioni inquinanti in salita: sono ...

Cambiamenti climatici - Al Gore : sono “la sfida dei nostri tempi - possiamo vincere” : I Cambiamenti climatici sono la “crisi dei nostri tempi” che però “possiamo vincere“: “Abbiamo gli strumenti e la tecnologia necessari e stiamo costruendo la volontà politica di cui c’è bisogno“. sono le parole di Al Gore, ex vice presidente USA che ha vinto il premio Nobel per il suo impegno per il clima, in un editoriale pubblicato sul New York Times. “Le elezioni del prossimo anno sono il test ...

Al via domani a New York il Climate Action Summit - strategie concrete contro i Cambiamenti climatici : Al via domani a New York il Climate Action Summit, il vertice mondiale convocato dal segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres: lo scopo è confrontarsi per concordare strategie concrete contro i cambiamenti climatici. Presenzieranno capi di Stato e di governo e vari rappresentanti, tra cui il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa. La conferenza è stata preceduta dal vertice dei ...