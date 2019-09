Calcio femminile | Qualificazioni Europei 2021 | la Nazionale di Bertolini in cerca di

Fonte : oasport

(Di giovedì 26 settembre 2019) Laditorna in scena nelleagli, la cui fase finale è prevista in Inghilterra. La selezione del Bel Paese ha iniziato il proprio percorso con due vittorie contro Israele (3-2) e Georgia (1-0). Due trasferte positive sul piano dei punti ottenuti ma non delle prestazioni. Le azzurre sono apparse in chiaro ritardo di condizione e non è un caso che due formazioni ben al di sotto dello standard mondiale siano riuscite a tenere testa alle ragazze italiche. C’è da riordinare le idee in vista del match di venerdì 4 ottobre (Stadio Centenary, ore 17.30) a Ta’Qali contro Malta e di martedì 8 (Stadio “Renzo Barbera” ore 17.30) a Palermo contra la Bosnia Erzegovina. Le nostre portacolori dovranno uscire da questi confronti con vittorie e soprattutto gol per mettere le cose in chiaro relativamente al discorso qualificazione del Gruppo B. ...

