Calcio femminile | Champions League 2019-2020 | Arsenal-Fiorentina 2-0 | Little e Miedema

Fonte : oasport

(Di giovedì 26 settembre 2019) Dopo il 4-0 del “Franchi” di Firenze, ladi Antonio Cincotta perde anche il match di ritorno dei sedicesimi di finale della UEFA Women’scontro l’. Su rettangolo verde britannico le viola si sono dovute arrendere alla formazione allenata da Joseph Montemurro che, anche in quest’occasione, ha messo in evidenza la grande differenza sotto il profilo tecnico e fisico. 21-4 il computo dei tiri in porta delle padrone di casa e il possesso di palla a vantaggio della compagine inglese (55% contro il 45% delle viola) sono solo alcuni dei dati in favore di Viviannee compagne. Un gol per tempo dunque in favore dell’: a sbloccare il risultato è Kimsu rigore al 43′, suggellando la superiorità delle ragazze di Montemurro. Le gigliate hanno provato a tenere botta ma poi è arrivato il ...

