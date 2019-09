Calcio | anelli o cattedrale? Ecco i due progetti per nuovo stadio di San Siro I video di

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2019) I due club, Milan e Inter, hanno presentato questa mattina i duecandidati a sostituire loMeazza di Milano. Il primo è caratterizzato da dueche si intrecciano e che, come ha spiegato l’architetto statunitense David Manca, rappresentano Inter e Milan, “rivali ma unite nel progetto”.Un impianto ovale in stile classico, su cui dominano appunto i due, con la possibilità di “personalizzare” locon pannelli e luce: rosso quando giocherà il Milan, blu per l’Inter. Al centro del progetto anche ovviamente ildistretto, con 10 ettari di giardini e un grande parco al centro. Il secondo progetto, realizzato dallo studio Populous, invece si chiama Laed è ispirato al Duomo e alla Galleria Vittorio Emanuele. Questoavrà una una vera e propria galleria in cui saranno posizionati bar e ristoranti, ...

