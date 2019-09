Bruce Springsteen | a dicembre il documentario Western Stars al cinema

I 70 anni di Bruce Springsteen - the boss : Bruce Springsteen compie 70 anni correndo a tempo di rock. Chiusa la trionfale avventura dello spettacolo a Broadway tra musica e parole, quest'anno ha pubblicato l'album "Western Stars" mentre il 25 ottobre arriverà nei cinema il film, che ha lo stesso titolo del disco. Inoltre sta lavorando al nuovo album con la E Street Band. Nato alle 22,50 del 23 settembre del 1949 al Monmouth Memorial Hospital di Long Branch, nel New Jersey, primogenito ...

Bruce Springsteen compie 70 anni - la playlist dei suoi brani immortali : Che Bruce Springsteen compia oggi 70 anni - SETTANTA - si fa davvero fatica a crederlo. La quantità di musica che ha scritto è tale che di anni potrebbe averne 200, se lo si guarda in faccia e, soprattutto, lo si osserva sul palco, però vien da levargliene almeno 20 in meno. Abbiamo da poco celebrato i 35 anni di Born in the U.S.A., l’album che lo ha reso popolare in tutto il mondo. Oggi vogliamo spegnere 7 simboliche ...

Un nuovo album live di Bruce Springsteen dedicato all’amore : audio e tracklist di The Live Series : Songs Of Love : Il nuovo album Live di Bruce Springsteen è The Live Series: Songs Of Love. I brani sono già disponibili in streaming e sono inseriti nella terza serie che il Boss ha voluto dedicare alle sue prove dal vivo. La cover dell'album reca un'immagine dell'artista di Western Stars in compagnia di sua moglie Patti Scialfa. Come di consueto, i due hanno trascorso le loro vacanze sul Lago di Como, nel quale hanno anche festeggiato il compleanno di ...

Blinded By The Light - come salvarsi la vita con le canzoni di Bruce Springsteen : Frizzante, superficiale, divertente Blinded By The Light, della regista Gurinder Chadha. Che più o meno ripete la formula del fortunatissimo Sognando Beckham, disegnando un feel-good movie multietnico e pop. La storia ruota intorno a un’altra icona globale, dopo il calciatore del Manchester United, Bruce Springsteen. Figure che fungono da ispirazione per ragazzi nati in Inghilterra ma appartenenti a famiglie immigrate asiatiche, solidamente ...

L’inedito I’ll Stand By You di Bruce Springsteen nella colonna sonora di Blinded By The Light (testo e audio) : C'è anche un inedito di Bruce Springsteen nella colonna sonora di Blinded By The Light. Il drama di Gurinder Chadha è ispirato alla musica del Boss e tra le sue canzoni c'è anche un brano inedito dal titolo I’ll Stand By You. Ad interpretarlo nella colonna sonora è lo stesso Springsteen. Il film racconta la storia di un ragazzo inglese di nome Javed, di origini pakistane, che si avvicina alla musica di Bruce Springsteen e proprio grazie a ...

Bruce Springsteen - l'album «Western Stars» diventa un film del Boss : Lo scorso giugno Bruce Springsteen ha pubblicato il suo diciannovesimo album, Western Stars: il titolo del disco è anche quello del docu-film-concerto che lo stesso musicista ha diretto e, ovviamente, interpretato, e che verrà presentato in anteprima al Toronto film Festival e, successivamente, distribuito nelle sale cinematografiche. Il film Western Stars segna il debutto alla regia della rockstar, che si è fatto affiancare da ...