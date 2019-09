Bridge | Mondiali 2019 | i risultati delle semifinali Da domani in palio i titoli iridati

Bridge - Mondiali 2019 : Polonia avanti contro gli USA nelle semifinali - l’Olanda domina la Norvegia : A Wuhan (Cina) si stanno disputando le semifinali dei Mondiali 2019 di Bridge, il torneo open (Bermuda Bowl, il più prestigioso) si sta rivelando davvero molto avvincente e oggi sono andati in scena i primi tre segmenti di gara. La Polonia si trova clamorosamente al comando contro gli USA detentori del trofeo: Nowosadzki , Kalite, Chmurski e Tusczynski hanno messo sotto gli statunitensi, 96-59 a metà gara e ora gli americani sono costretti a una ...

Bridge - Mondiali 2019 : Italia eliminata dalla Norvegia nei quarti di finale delle Bermuda Bowl : Va in archivio la decima giornata dei Mondiali di Bridge che si stanno tenendo a Wuhan, in Cina. Andiamo a scoprire i risultati degli azzurri impegnati oggi nelle utime tre sessioni dei quarti di finale delle Bermuda Bowl, unica competizione in cui il Bel Paese ha passato la fase a gironi. L’Italia vince in tutte le sessioni contro la Norvegia, per 43-29, per 18-10, e per 70-29, ma non riesce a ribaltare il pesante passivo rimediato ieri e ...

Bridge - Mondiali 2019 : Italia sotto con la Norvegia nei quarti di finale delle Bermuda Bowl : Va in archivio la nona giornata dei Mondiali di Bridge che si stanno tenendo a Wuhan, in Cina. Andiamo a scoprire i risultati degli azzurri impegnati oggi nelle prime tre sessioni dei quarti di finale delle Bermuda Bowl, unica competizione in cui il Bel Paese ha passato la fase a gironi. L’Italia perde in tutte le sessioni contro la Norvegia, per 32-72, per 26-56, e per 13-43, per un totale di 71-171 che rende molto complicata la rimonta ...

Bridge - Mondiali 2019 : Italia ai quarti di finale nelle Bermuda Bowl : Va in archivio l’ottava giornata dei Mondiali di Bridge che si stanno tenendo a Wuhan, in Cina. Andiamo a scoprire i risultati degli azzurri impegnati oggi nelle ultime due tornate della prima fase delle varie competizioni. L’Italia nelle Bermuda Bowl perde per 23-45 con la Nuova Zelanda, ma poi vince con l’Argentina per 53-11, risalendo così fino all’ottava posizione in classifica, l’ultima valida per ...

Bridge - Mondiali 2019 : Italia al settimo posto nelle Bermuda Bowl : Va in archivio la sesta giornata dei Mondiali di Bridge che si stanno tenendo a Wuhan, in Cina. Andiamo a scoprire i risultati degli azzurri impegnati oggi nelle varie competizioni. L’Italia nelle Bermuda Bowl perde per 23-32 con l’Indonesia, vince con la Norvegia per 23-18 ed infine asfalta Singapore per 45-3, risalendo così fino alla settima posizione in classifica, a quota 219.29. Classifica dopo 18 dei 23 round (Top 8) 1 USA 1 ...

Bridge - Mondiali 2019 : Italia in ottava posizione al termine della quinta giornata : Va in archivio la quinta giornata dei Mondiali 2019 di Bridge che si stanno tenendo a Wuhan (Cina). L’Italia ha concluso all’ottavo posto con 182.03 punti. Gli azzurri in questo day-5 hanno subito la netta sconfitta per mano dell’Inghilterra 52-8, per poi rifarsi contro l’India (36-24) e contro Cina Hong Kong (26-21). La classifica vede in vetta USA 1 (224.64) a precedere l’Olanda (211.87) e la Svezia (199.34). Nel ...

Bridge - Mondiali 2019 : due brillanti vittorie dell’Italia - poi arriva la sconfitta con onore di fronte a USA 1 : A Wuhan, in Cina, si sono conclusi anche i tre turni di oggi, dal 9° al 12°, dei Mondiali di Bridge 2019, che si suddividono nelle leggendarie Bermuda Bowl (gli assoluti), nella Venice Cup (i femminili), nel d’Orsi Trophy (i senior) e nel Mixed Teams. Per quel che riguarda le Bermuda Bowl, l’Italia si comporta bene e riesce a stabilizzarsi in sesta posizione a un’incollatura dalla Cina, oltre che, per il momento, in una ...

Bridge - Mondiali 2019 : l’Italia risale al quinto posto - due vittorie e una sconfitta nella terza giornata : L’Italia è risalita al quinto posto nella classifica del Bermuda Bowl, il Mondiale 2019 di Bridge (categoria open) che si sta disputando a Wuhan (Cina). La nostra Nazionale ha vinto due incontri e perso una sfida nella giornata di oggi martedì 17 settembre: 54-5 al Bangladesh in apertura; successivamente Lorenzo Lauria, Alfredo Versace, Antonio Sementa e Norberto Bocchi hanno travolto il Canada per 45-13; poi in chiusura il ko contro la ...

Bridge - Mondiali 2019 : due sconfitte per l’Italia nella seconda giornata di Wuhan e ottavo posto complessivo : L’Italia scivola all’ottavo posto dopo la seconda giornata dei Mondiali 2019 di Bridge di Wuhan (Cina). La nostra squadra open ha totalizzato 74.60 punti, mentre in vetta troviamo l’Inghilterra con 92.37, quindi Svezia con 90.46 e Norvegia con 85.83. Quarta posizione per USA 1 con 79.63, quinta per l’Australia con 78.38, sesta per il Cile con 77.46 e settimi i padroni di casa della Cina con 75.55. L’Italia, nella ...

Bridge - Mondiali 2019 : tris di vittorie per l’Italia all’esordio - azzurri imbattuti a Wuhan : L’Italia si trova in quinta posizione nella classifica generale dopo la prima giornata dei Mondiali 2019 di Bridge che sono incominciati oggi a Wuhan (Cina). La squadra open ha totalizzato 40.00 mentre la capolista Svezia si è spinta fino a 50.73 precedendo Norvegia (47.45), Inghilterra (44.96) e Australia (43.66). Gli azzurri iscritta alla mitica Bermuda Bowl hanno incominciato benissimo contro USA2 imponendosi per 27-22: Lorenzo Lauria e ...