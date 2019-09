BORSA ITALIANA OGGI Juventus a +2 | 6% | Nexi a -1% | 26 settembre 2019

Fonte : ilsussidiario

(Di giovedì 26 settembre 2019)news. Piazza Affari si muove in rialzo. Sul listino principale bene Pirelli, Stm e. Male invece

inventuweb : Borsa italiana: le migliori app per seguire andamento dei titoli e delle azioni - lmellanofiba : Volksbank, Borsa Italiana rilancia nota First Cisl su incontro in Volksbank - FIRST CISL - BinaryOptionEU : 'Il #FTSEMIB apre a 21.791,41 punti a +0,01%' => -