Boom sonico a Venezia e Treviso | grande paura a Jesolo | Burano e Cavallino | “le finestre

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 26 settembre 2019) Intorno alle 12:00 di stamattina un enorme boato ha scosso il Veneto, da. In modo particolare ail boato è stato fortissimo e ha fatto vibrare lee i portoni delle abitazioni. In base alle prime testimonianze, si sarebbe trattato di un. Si tratta di un’onda d’urto generata da un aereo che viaggia con una velocità superiore a quella del suono. Un boatoviaggia attraverso l’aria quindi arriva in diversi luoghi in diversi momenti. Stando alla definizione scientifica, un boatoè prodotto da un aereo o da un altro oggetto che vola a una velocità uguale o superiore a quella del suono. Quando un velivolo viaggia a velocità supersonica la pressione di disturbo creata, o suono, che genera, si estende in tutte le direzioni. L'articolo: ...

PantoElisa : Chi l’ha sentito ? - InMeteo : NEWS: Veneto: forte boato avvertito da Venezia a Treviso, probabile boom sonico - la_meteo_it : #La-meteo.it #lameteo #meteo - Forte boato avvertito in Liguria, probabile boom sonico - -