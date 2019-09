Biopile estensibili e flessibili alimentate dal sudore | per dare energia ai dispositivi

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2019) Ricercatori del Centre national de la recherche scientifique (CNRS), dell’Université Grenoble Alpes e delll’Università di San Diego hanno sviluppato e brevettato una batteria flessibile ed estensibile, che aderisce alla pelle e produceelettrica usando le sostanze presenti nel. Al momento è in grado di tenere acceso un LED, in futuro si auspica che possa essere funzionale allo sviluppo di bio-autonomi ed ecosostenibili. Il lavoro è stato pubblicato sulla rivista scientifica Advanced Functional Material per le grandi opportunità che offre, soprattutto negli ambiti della sorveglianza medica e nel monitoraggio sportivo. In entrambi i casi si tratta diche richiedono una fonte diaffidabile ed efficiente, che con la soluzione nel CNRS può essere facilmente integrata nel corpo umano. © Xiaohong Chen, Dipartimento di Chimica ...

