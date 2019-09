BEAUTIFUL | anticipazioni puntata di venerdì 27 settembre 2019

Fonte : tvsoap

(Di giovedì 26 settembre 2019)di27: C’è sollievo per la ripresa di Bill, anche se Ridge e Thorne sono preoccupati per come Bill descriverà l’accaduto alla polizia. Ridge si innervosisce quando Bill continua a chiedere di Brooke per averla in privato nella sua camera. L’editore informa Brooke di non voler più indossare il suo ciondolo a forma di spada, come atto simbolico per essere un uomo migliore, il genere di persona che non la allontani. Quinn ed Eric continuano a non vedere le rispettive motivazioni: la Fuller ritiene che Eric autorizzi in qualche modo la mancanza di rispetto nei suoi confronti da parte di Pam. Lo stilista continua a voler ospitare le nozze della cognata. Donna torna in città, ospite di Katie e trova, come regalo da parte della sorella, un completo della Intimates.: tutte le nostre news anche su Instagram ...

