Bce | nuovo appello alla Germania | “Paesi che hanno margini agiscano” La tedesca

Bce - il nuovo «bazooka» di Lagarde è contro il climate change : Lagarde, che dal 1° novembre guiderà la Banca centrale europea, ha preso posizione contro il mutamento climatico. E?non è sola: su iniziativa di Mark Carney, numero uno della Banca d’Inghilterra , è nato un colossale network finanziario a difesa dell’ambiente con trenta tra banche centrali e istituti di regolamentazione, forte di un portafoglio complessivo di 100mila miliardi di dollari

Via libera parlamento Ue a Lagarde - nuovo presidente della Bce : Christine Lagarde ha ottenuto l'approvazione del parlamento europeo per essere la prossima presidente della BCE.

DRAGHI - NUOVO QE E TAGLIO TASSI/ Borse volano - Gentiloni "bene sostegno Bce" : Mario DRAGHI rilancia Quantitative easing 'bazooka' da 20 miliardi al mese e taglia anche i TASSI: Gentiloni 'bene sostegno Bce all'Eurozona'

Riparte il QE della Bce - 20 mld al mese : via a un nuovo maxi prestito alle banche : La Banca centrale europea ha inoltre tagliato il tasso su depositi a -0,50%. Invariati tasso principale a 0% e su prestiti marginali a 0,25%

Bce - nuovo Qe da 20 miliardi al mese (senza scadenza) e taglio tassi : ecco il bazooka di Draghi : La Banca centrale europea ha tagliato i tassi (con un sistema a “scalini”), lanciato un nuovo qe, e modificato le condizioni delle Tltro, le aste di liquidità finalizzate ai prestiti alle aziende, che saranno anche più lungo del previsto. Soprattutto, ha modificato la forward guidance: non sono più previsti termini precisi, come era accaduto finora: la politica ultraespansiva resterà in vigore finché necessario

Bce lancia il nuovo quantitative easing da 20 miliardi e taglia i tassi sui depositi di 10 punti : Taglio del tasso sui depositi di 10 punti - portandolo così a -0,50% - e via al quantitative easing della Banca centrale europea, che acquisterà asset, tra cui titoli di Stato, al ritmo di 20 miliardi di euro al mese dal primo novembre. Peraltro il Consiglio direttivo, sotto la guida di Mario Draghi

Draghi pronto a nuovo Quantitative Easing/ Annuncio Bce - le Banche preoccupate : Si attende Annuncio Mario Draghi per nuovi stimoli monetari: pronto nuovo Quantitative Easing della Bce. La Borsa festeggia ma le Banche sono preoccupate

Bce - meno chance per un nuovo quantitative easing subito. Banche all’attacco : “I tassi negativi azzerano la redditività” : Mario Draghi si prepara a sparare alcune delle ultime munizioni con il “bazooka”, fuor di metafora le politiche monetarie non convenzionali messe in campo nel tentativo di far ripartire la crescita dell’Eurozona. Quella di giovedì 12 settembre sarà la penultima conferenza stampa del presidente della Bce dopo un consiglio direttivo, prima che all’inizio di novembre l’ex direttrice dell’Fmi, Christine Lagarde, prenda il suo ...