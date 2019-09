Basket | Serie A 2019-2020 | ufficiale l’arrivo di Alessandro Gentile a Trento | quarta

Basket - Serie A 2019-2020 : Bologna batte Roma nella sfida tra le Virtus - vincono anche Trento su Pistoia e Brescia su Reggio Emilia : Dopo il successo esterno della Fortitudo Bologna di ieri sera contro Pesaro che ha inaugurato il campionato di Serie A 2019-2020, oggi si sono giocate altre tre partite, si chiuderà poi il programma domani con Venezia–Trieste, Brindisi–Cantù, Varese–Sassari e Treviso-Milano. DOLOMITI ENERGIA Basket TRENTINO-ORIORA Pistoia 88-75 (19-19, 25-18, 24-17, 20-21) Dopo un primo quarto molto equilibrato, con Trento quasi sempre avanti ...

LIVE Virtus Bologna-Virtus Roma 74-67 - Serie A Basket in DIRETTA : gli emiliani vincono ma non convincono - bene i capitolini : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:29 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi questo match e vi augura un buon proseguimento di serata. 22:28 Markovic è stato eletto MVP della partita, per lui un solo punto, ma nove rimbalzi e dodici assist. 22:27 Bologna ha vinto ma non ha convinto fino in fondo, siamo alla prima giornata di Campionato e naturalmente c’è ancora molto da migliorare. Roma non ha sfigurato questa ...

Risultati Serie A Basket – Trento non dà scampo a Pistoia - Brescia ok sulla Reggiana : Roma sconfitta a Bologna : Grandi emozioni in questa prima giornata del campionato di Serie A di Basket, iniziato ieri con l’anticipo tra Pesaro e Fortitudo Iniziato ieri con il match tra Pesaro e Fortitudo, il primo turno della nuova Serie A di Basket prosegue questa sera con tre partite emozionanti e ricche di colpi di scena. Vittoria convincente di Brescia che non lascia scampo alla Reggiana, sconfitta con il risultato di 90-82. Partita che si mette subito ...

LIVE Virtus Bologna-Virtus Roma 70-64 - Serie A Basket in DIRETTA : emiliani ad un passo dalla vittoria : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 71-66 Si fa perdonare subito Alibegovic, Roma a -5. 70-64 Fallo di Alibegovic a 1′ dal termine. 70-64 Kyzlink assiste Baldasso! 70-62 Comunque vada a finire Roma si sta superando, con tutti i problemi del caso sta vendendo cara la pelle. A Bologna si sente l’assenza di Teodosic. 70-60 Baldasso infila l seconda tripla della sua serata. 70-57 Ricci di carattere, strappa la palla di ...

LIVE Virtus Bologna-Virtus Roma 64-52 - Serie A Basket in DIRETTA : tentano la reazione i capitolini a 10' dal termine : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 64-52 L’ultimo quarto inizia con un’invasione di campo di Roma. 22:00 reazione d’orgoglio di Roma, che dopo esser stata sotto anche di 22, ha concluso il terzo quarto a -12. 64-52 Ancora un canestro da tre per Buford al diciassettesimo punto personale, mamma mia! 64-49 Percentuali ottime da tre per entrambe le squadre, ci aggiriamo intorno al 40%. 64-49 Baldi Rossi risponde ...

LIVE Virtus Bologna-Virtus Roma 40-29 - Serie A Basket in DIRETTA : gli emiliani scappano via nel secondo quarto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 47-31 Due su due in lunetta per Weems. 45-31 Arriva subito la tripla per Weems. 42-31 Azione spettacolare di Kyzlink, che si protegge con il ferro. 42-29 Si appende al canestro Hunter. 40-29 Il secondo tempo inizia con un fallo in attacco di Weems. 21:32 Bologna aveva iniziato un po’ con il freno a mano tirato questo match, al contrario Roma, forse prima di pressione, stava mostrando il ...

LIVE Virtus Bologna-Virtus Roma 26-20 - Serie A Basket in DIRETTA : gli emiliani provano a scappare via nel secondo quarto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 36-25 Non sbaglia! 35-25 Assist stupendo di Markovic, che si fa passare la palla dietro la schiena, Gaines non spreca e si guadagna il libero aggiuntivo. 33-25 Time-out per la Virtus Roma. 33-25 Triplaaa di Ricci, che ha preso fiducia. 30-25 Tiro forzato di Ricci, che coraggio. 28-25 Penetrazione spettacolare di Kyzlink. 28-23 Cournooh c’è. 26-23 Non sbaglia il top-scorer del ...

LIVE Virtus Bologna-Virtus Roma 17-6 - Serie A Basket in DIRETTA : primo quarto estremamente combattuto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17-16 Bologna sta tirando con il 33% totale. 17-16 Finisce così un primo quarto estremamente combattuto. 17-16 Arriva la tripla anche per Baldi Rossi! 14-16 Pini si appoggia al tabellone, ottima penetrazione di Baldasso. 14-14 1 su 2 per lui. 14-13 Baldasso si guadagna due liberi importantissimi a 1’24” dal termine del primo quarto. 12-13 Triplaaa di Buford, che percentuali! 12-10 ...

LIVE Virtus Bologna-Virtus Roma - Serie A Basket in DIRETTA : si inizia al Paladozza : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-7 Si sblocca la Segafredo, tripla a segno per Gaines. 2-6 Male Pini dalla lunetta, 0 su 2. 2-6 Ancora fallo in difesa per Bologna, Weems manda Pini ai liberi. 2-6 Azione rocambolesca, Bologna non riesce a sbloccare il tabellino. 2-6 Due su due per lui. 2-5 Fallo in difesa di Markovic, Kyzlink andrà ai liberi. 2-5 Arresto e tiro per Buford, grande inizio dei capitolini. 2-3 Palla persa per ...

LIVE Virtus Bologna-Virtus Roma - Serie A Basket in DIRETTA : torna una grande classica - sfida complessa per i capitolini : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della prima giornata – Le stelle – Le favorite – Il ritorno delle grandi del passato – I roster delle 17 squadre – Il calendario della prima giornata – Pesaro-Fortitudo Bologna di ieri Buonasera a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di primo turno della Serie A 2019-2020 che oppone la Segafredo Virtus Bologna alla Virtus Roma. 11 ...

Mercato Basket – Colpo Trento - grande ritorno in Serie A : c’è la firma di Alessandro Gentile : Alessandro Gentile è un nuovo giocatore di Trento: il cestista azzurro torna in Serie A dopo l’esperienza spagnola con l’Estudiantes Dopo un buon Mondiale disputato con la maglia azzurra, Alessandro Gentile ha deciso di fare ritorno in Serie A. Conclusa l’esperienza spagnola con l’Estudiantes, la 26enne ala azzurra ha deciso di firmare con Trento. Gentile, che in passato ha vestito la maglia di Milano dal 2011 al ...

Basket - Serie A 2019-2020 : la Fortitudo sbanca Pesaro nell’anticipo della prima giornata : La Fortitudo Bologna festeggia con una vittoria il ritorno in Serie A. L’edizione 2019-2020 del campionato italiano di Basket si apre con la vittoria degli emiliani in casa della Carpegna Prosciutto Pesaro per 80-72. Un successo maturato tutto nel terzo quarto. Buonissima prestazione di squadra per Bologna, con cinque giocatori in doppia cifra (il migliore Ed Daniel con 17 punti), mentre a Pesaro non bastano i 22 punti di Barford. Il primo ...

LIVE Pesaro-Fortitudo Bologna - Serie A Basket in DIRETTA : 28-36 - prove di fuga per gli ospiti con 7 di Aradori : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 28-36 Gran movimento di Mancinelli! Time out Pesaro con poco più di 5′ al termine del terzo quarto, Fortitudo al massimo vantaggio della partita 28-34 Rimbalzo in attacco e appoggio con la mano sinistra per Cinciarini! Si è acceso davvero il match! 28-32 Gran canestro di Miaschi! Primi due in A per lui, attaccando uno come Stipcevic che non è proprio inesperto 26-32 Aradori si porta a ...

LIVE Pesaro-Fortitudo Bologna - Serie A Basket in DIRETTA : 20-23 - grande equilibrio nel primo quarto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21-25 1/2 Zanotti Fallo di Daniel su Zanotti, cui regala due tiri liberi C’è in campo anche Federico Miaschi per Pesaro, anche lui classe 2000, autore l’anno scorso di un ottimo campionato di A2 nel girone Ovest a Trapani 20-25 Gran palla di Cinciarini per Mancinelli Iniziato il secondo quarto TOP SCORER – PESARO: Thomas 6; F. Bologna: Daniel, Robertson 7 Sbaglia ...