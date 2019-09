Bari | scattavano foto alle chiavi di casa con il telefonino per svaligiare appartamenti

Fonte : repubblica

(Di giovedì 26 settembre 2019) L'inchiesa della procura di Trani: la banda riproduceva legrazie agrafie scattate da telefonini di ultima generazione e colpiva in tutto il Sud. I ladri seguivano per settimane le loro vittime

