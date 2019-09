Barbie | arriva la bambola “gender free” | “Libera da ogni etichetta perché i bambini sono

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2019) Né maschio né femmina. Ma libera di essere come vuole, senza etichette. In pratica “gender fluid“. È la nuovaproposta dalla Mattel e lanciata ieri sul mercato con il marchio Creatable World. Pur assomigliando alle celebre creazioni del marchio, il giocattolo non è una, né una Bratz, per i nostalgici degli anni ’90, ma una nuova idea pensata per un mondo inclusivo, che superi gli stereotipi del “rosa per le femmine” e il “celeste per i maschi”. I piccoli potranno totalmente personalizzare il giocattolo, che, di proposito è senza seno e con una corporatura “neutra”. Dal taglio di capelli, lunghi, corti, rasati o asimmetrici, agli abiti da far indossare, che vanno dalle felpe, al tutù e passano per jeans e gonne, isaranno liberi di dare sfogo alla loro fantasia e creatività. Il nome, non a caso, evoca proprio ...

