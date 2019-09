Auriemma | “Lozano in quella posizione è sprecato | ha una caratteristica unica al mondo”

Fonte : forzazzurri

(Di giovedì 26 settembre 2019) Raffaeletramite il proprio canale YouTube ha parlato della gara Napoli-Cagliari: "Lozano in attacco come punta centrale è davvero uno schiaffo alla miseri. Si parla dell'acquisto più caro della storia del Napoli eppure lo si fa giocare in unanon di sua competenza. Il Chucky ha una, con la sua velocità riesce a scardinare le difese avversarie entrando spesso in area. Lozano ed Insigne non possono fare le punte centrali."

