Audi A3 - La nuova generazione senza camuffature

Audi RS Q3 - 400 CV per la nuova Suv sportiva : A spingere la nuova Audi RS Q3 c'è un cinque cilindri turbo, e non poteva essere altrimenti. D'altronde, questo cuore un frazionamento al quale il Marchio dei Quattro anelli è molto legato ha pur sempre vinto per nove volte di seguito il premio Engine of the year. Ma sul fuoco c'è ben altro, perché stavolta c'è anche un'Audi RS Q3 Sportback. Una prima succosa, attesa in concessionaria nei primi mesi del 2020. Ricorda le coupé. Le differenze? ...

Presentata la nuova edizione del MIA - il mercato Audiovisivo con oltre 200 episodi e 100 film presentati : Ferzan Ozpetek, Marco D'Amore, Edoardo De Angelis, Sally Potter, Beppe Fiorello sono solo alcuni dei nomi di attori, autori e registi che porteranno i loro nuovi progetti al MIA, il mercato Internazionale audiovisivo che si svolgerà a Roma dal 16 al 20 ottobre. Un progetto nato da una costola del Festival del Cinema di Roma, come ricordato nel corso della conferenza stampa, da quella che si chiamava "Business Street" e diventato un ...

Elisa Isoardi - La Prova del Cuoco/ Nuova stagione : ClAudio Lippi e Zenit in studio : La Prova del Cuoco, Elisa Isoardi torna in studio con la Nuova stagione del cooking show di Rai1, con lei anche Claudio Lippi e il barboncino Zenit.

Formula E - Svelata la nuova Audi e-tron FE06 : Una nuova e spettacolare livrea caratterizza la nuova Audi e-tron FE06. Il team di Formula E ha mostrato oggi le prime immagini della monoposto con la quale parteciperà al campionato 2019-2020. Sarà possibile ammirarla dal vivo, in anteprima, al Salone Internazionale dellAuto di Francoforte, la prossima settimana.Nuovo schema di colori. Larancione è il colore principale della nuova Audi e-tron FE06 che va ad accentuare le linee dellintera ...

Il giallo di Romina Del GAudio - nuova pista : sarà decisivo il Dna : Quindici anni di piste morte, di segnalazioni prive di riscontri. Anni di attese e di lutti. La madre di Romina Del Gaudio è morta senza conoscere la verità sulla tragica fine di...

Mario Serpa sbugiarda ClAudio Sona/ I video di Juan Fran Sierra e la nuova stoccata! : Mario Serpa torna ad attaccare Claudio Sona e riposta i video di Juan Fran Siera che parla della relazione con l'ex tronista di Uomini e Donne

BMW Serie 4 - Primi collAudi per la nuova generazione : La BMW sta sviluppando la futura generazione della Serie 4: dopo aver avvistato la variante Cabrio in differenti circostanze, i nostri fotografi sono riusciti a immortalare per la prima volta due prototipi della coupé, caricati su una bisarca davanti al centro tecnico di Monco di Baviera. Il progetto, come dimostrano le massicce camuffature presenti sulla carrozzeria, si trova attualmente nelle prime fasi di sviluppo, ma lascia comunque spazio ...

Uomini e Donne - nuova frecciata di Salvatore di Carlo alla Mennoia e spunta un post dell'ex di ClAudio Sona : Il marito dell'ex tronista ancora contro l'autrice. E dal web spunta un vecchio post di Juan Fran Sierra sempre contro la Mennoia.

Audi e-tron 50 quattro : nuova potenza per il SUV elettrico dei quattro anelli : Due motori elettrici, potenza massima di 313 CV, coppia di 540 Nm. Ricarica rapida a 120 kW: 80% dell’energia in 30 minuti...

Audi apre gli ordini della nuova A6 allroad quattro : versatilità e comfort al top : Look all terrain, comfort e propensione all’impiego anche su strade non asfaltate. Motori V6 3.0 TDI con potenze da 231 a...