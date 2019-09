Assomineraria e Elettricità Futura insieme per la transizione energetica

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 26 settembre 2019) Laverso un’economia “low carbon”. Questo il tema al centro del Workshop organizzato daoggi a Roma. Tutte le realtà industriali del comparto energetico sono già parte attiva della, potendo contare su un patrimonio di esperienze virtuose già consolidato in Italia e nel mondo. Il presidente diLuigi Ciarrocchi nei suoi saluti introduttivi si è detto molto contento dell’organizzazione di questo incontro su una delle tematiche al centro del dibattito odierno. Sulla scia delle dichiarazioni dei vertici delle imprese energetiche nazionali ed internazionali dei giorni scorsi, ha premesso che “abbiamo bisogno di inclusione e di condivisione per vincere le sfide e raggiungere gli obiettivi. La lotta al cambiamento climatico, e l’accesso alle risorse energetiche in maniera efficiente e sostenibile da parte di tutti, ...

