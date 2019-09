Assicurazione casalinghe 2019 | cos’è | come funziona | coperture | costo | scadenze ottobre

Fonte : leggioggi

(Di giovedì 26 settembre 2019)e novità. Il prossimo 15scade il termine per pagare l’integrazione di 11,09 euro relativa al premio annuale dell’Inail contro gli infortuni domestici. La copertura, istituita con la legge n. 493/1999, garantisce prestazioni economiche a beneficio di coloro che svolgono in maniera abituale, esclusiva e gratuita attività in ambito domestico. L’è stata oggetto di importanti modifiche da parte dell’ultima legge di bilancio che ne ha innalzato il premio annuale ma, al tempo stesso, ampliandone la platea dei beneficiari (estesa fino ai 67 anni compiuti) e introducendo nuove prestazioni. Vediamo nel dettaglio quella che in gergo è chiamata “” e cosa fare in vista della scadenza del 15l’L’INAIL contro gli ...

