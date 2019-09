Asia Argento a Pechino Express con un’amica speciale

Pechino Express 2020 - Asia Argento nuova concorrente con un'amica speciale : ecco chi è : Asia Argento nuova concorrente di Pechino Express 2020 con una persona davvero speciale. Secondo indiscrezioni raccolte da Leggo l'attrice e regista che è tornata sui social...

Asia Argento a Pechino Express 2020 : indiscrezioni e anticipazioni : Quando inizia Pechino Express e chi sono i concorrenti: c’è anche Asia Argento Dopo la breve ospitata a Live-Non è la d’Urso, Asia Argento è pronta a tornare in tv per un impegno più lungo. Secondo alcune indiscrezioni raccolte da noi di Gossipetv, la figlia di Dario Argento è in partenza per Pechino Express, il […] L'articolo Asia Argento a Pechino Express 2020: indiscrezioni e anticipazioni proviene da Gossip e Tv.

Live Non è la D’Urso - scontro fra Matteo Salvini e Asia Argento : «Mi hai dato della m…. - amici come prima…» : Per la prima volta il leader della Lega Matteo Salvini ospite di Barbara D’Urso “Live Non è la D’Urso” accetta la sfida della trasmissione e si sottopone al “Contro tutti”, rispondendo alle domande degli “sferati”, fra cui Asia Argento, Alba Parietti, Iva Zanicchi, Alda D’Eusanio e Idris. La prima a prendere parola è stata proprio Asia Argento, che ha ricordato quanto accaduto dopo la morte per suicidio del suo compagno, lo chef tv e ...

Live Non è la D’Urso - scontro tra Matteo Salvini e Asia Argento : “Mi hai dato della me**a” : “Si ricorda che mi aveva offerto una camomilla il giorno del suicidio del mio compagno? Si rende conto che ha sdoganato l’odio sociale?”. Asia Argento – in versione bionda -si rivolge così a Matteo Salvini nel confronto andato in scena domenica sera su Canale 5, nella trasmissione condotta da Barbara D’Urso, “Live Non è la D’Urso“. L’ex ministro dell’Interno si è sottoposto infatti all'”uno ...

