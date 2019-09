Ashton Kutcher rompe il silenzio sulle dichiarazioni dell' ex Demi Moore

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 26 settembre 2019) “Stavo per premere il pulsante invia su un tweet davvero duro. Poi ho visto mio figlio, mia figlia, mia moglie e l’ho cancellato”.ilma non si sbilancia. Con un tweet apparso sul suo profilo, seppur senza un esplicito riferimento, l’attore ha commentato le recenti’ex. I was about to push the button on a really snarky tweet. Then I saw my son, daughter, and wife and I deleted it. ❤️—(@aplusk) 25 settembre 2019Nell’autobiografia Inside Out, l’attrice ha raccontato i segretia sua relazione. Secondo quanto rivelato da RadarOnline, nel libro l’attrice racconta che l’ex marito ha avuto dei rapporti con Brittney Jones e Sara Leal e che per rendere più “intrigante” la loro relazione le ha chiesto di ...

