Fonte : repubblica

(Di giovedì 26 settembre 2019) Il documento in sedici punti verrà presentato al ministro della Salute il primo ottobre. Prevede di immettere nel Servizio sanitario nazionale diecimila camici bianchi fra abilitati e specializzandi che non hanno ancora concluso l'iter formativo. E chi vuole potrà restare in...

JohnHard3 : RT @FromMario1: 'Arruolare negli ospedali semplici laureati'. La proposta delle Regioni contro la carenza di medici - pborghilivorno : #italiadacambiare il paese regredisce e tutti si adattano senza nemmeno pensare alle riforme necessarie in ambito s… - klaretta2006 : RT @IaconaRiccardo: 'Arruolare negli ospedali semplici laureati'. La proposta delle Regioni contro la carenza di medici -